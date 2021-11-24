Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 ноября подписал указ о дополнительных мерах по ускоренному развитию предпринимательства в регионе Приаралья.

В соответствии с документом, с 1 января 2022 года до 1 января 2031 года для субъектов предпринимательства в сферах местной промышленности, сельского хозяйства и услуг в Муйнакском районе Каракалпакстана ставки налога на прибыль, налога с оборота, социального налога и налога на доходы физических лиц устанавливаются в размере 1%. Ставки налога на имущество, земельного налога и налога за пользование водными ресурсами составят 1% от суммы, начисленной по данным налогам.

До 1 января 2025 года для новых субъектов предпринимательства (за исключением кластеров) в Тупраккалинском, Янгиарыкском и Янгибазарском районах Хорезмской области, осуществляющих деятельность с прохождением регистрации в данных районах, ставки налога на прибыль, земельного налога с юридических лиц и налога на имущество юридических лиц снижаются на 50%. Такие субъекты также освобождаются от таможенной пошлины не производимого в Узбекистане сырья, материалов, ввозимых для нужд собственного производства (оказания услуг) по утверждённому перечню.

Со следующего года сроком на пять лет на земли в Хорезмской области, на которых произведены новые посадки садов, виноградников и тутовников, независимо от использования междурядий для посева сельскохозяйственных культур, устанавливается льготный период по уплате земельного налога с юридических лиц

Для Каракалпакстана стоимость инвестиционных проектов, обеспечиваемых необходимыми внешними инженерно-коммуникационными сетями за счёт средств государственного бюджета, устанавливается в размере не менее 50 млрд сумов. Расходы, связанные с обеспечением внешними инженерно-коммуникационными сетями инвестпроектов стоимостью от 50 млрд до 200 млрд сумов, по этому порядку не должны превышать 20% стоимости проектов.

В течение 2022−2026 годов для 98 махаллей Хорезмской области, отстающих в социально-экономическом развитии и с высоким уровнем безработицы, намечено выделение кредитных ресурсов в рамках программ развития семейного предпринимательства в размере 200 млрд сумов в целях внедрения системы работы «махаллабай» и в размере 50 млрд сумов на поддержку негосударственных некоммерческих организаций, реализующих проекты по обучению и привлечению населения к предпринимательству. Этим же махаллям будет выделено из госбюджета 150 млрд сумов на развитие инфраструктуры.

С 1 января 2022 года до 1 января 2027 года внедряется порядок возмещения Агентством продвижения экспорта 50% расходов транспортировки железнодорожным транспортом субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в регионе Приаралья, связанных с доставкой из других регионов страны оборудования и техники, необходимых для строительства предприятий, а также поставкой в другие регионы произведенной ими продукции с высокой добавленной стоимостью.

В этот же период в полном объёме будут возмещаться транспортные расходы местных экспортёров, осуществляющих деятельность в регионе Приаралья, связанных с транспортировкой до Каспийского моря при экспорте произведенной ими продукции с высокой добавленной стоимостью.

Указом также предусмотрено в двухмесячный срок создать 45 новых малых промышленных зон в Каракалпакстане и 40 — в Хорезмской области.