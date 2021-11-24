В Ферганской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли три человека, сообщила пресс-служба областного УВД.

Согласно данным управления, 19 ноября примерно в 16:10 на 257-м км Ферганской кольцевой автодороги 4Р-112, проходящей через Алтыарыкский район, автомобиль Nexia-3 под управлением водителя Т. Е. (1985 года рождения) столкнулся с Lacetti, которым управлял А.Ш. (1998). В результате аварии загорелась Nexia, где находился водитель. Мужчина погиб на месте происшествия. Водитель Lacetti и его мать Х. Р. были госпитализированы с травмами.

По данному факту следственный отдел при УВД Алтыарыкского района возбудил уголовное дело по статье 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства) Уголовного кодекса.

Фото: Fargʻona TV.

Ещё одно ДТП со смертельным исходом произошло на 68-м км автомобильной трассы Навбахор-Учуй-Алтыарык-Водил, проходящей через Ферганский район. Водитель автомобиля Lacetti превысил разрешённую скорость, потерял управление и въехал в дерево на обочине дороги, говорится в сообщении УВД. В результате происшествия два человека в возрасте 22 и 16 лет скончались в больнице.