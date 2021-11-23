Компания Uzbekistan Airports совместно с хокимиятом Янгихаётского района Ташкента в воскресенье заложили новую зелёную зону. Проект реализован в рамках общенациональной акции «Яшил макон» («Зелёное пространство»), объявленной президентом Узбекистана.

В ближайшие годы территория протяженностью более 2 км и общей площадью около 7 га, разделённая широким арыком, должна превратиться в зелёную зону с пешеходными дорожками, скамейками и детскими площадками в авиационной тематике, сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.

Компания обратилась с предложением в хокимият города. Подходящее место для реализации идеи нашлось в Янгихаётском районе.





«Мы очень ответственно подошли к распоряжению президента высадить деревья. Не было цели провести акцию ради акции, ради отчетности, ради красивых фотографий, — сказала председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева. — У нас родилась идея сделать парк для людей: на первом этапе посадить деревья, а к лету — выложить дорожки, установить скамейки, а главное, построить детские площадки в нашей авиационной тематике».

«Мы долго не могли найти подходящий участок. Ведь для парка одно из главных условий — система орошения. Прекрасное место нашлось в новом Янгихаётском районе — широкая полоса земли вдоль жилого массива, разделённая арыком. Мы даже уже придумали амбициозное название — „Авиационная набережная“», — добавила она.

В посадке деревьев также приняли участие служащие Национальной гвардии.

«Наш район ещё совсем новый, строятся сотни домов, но нужна и социальная инфраструктура — школы, детские сады, парки, прогулочные зоны, детские площадки. Поэтому идея заложить зелёную аллею под эгидой аэропорта мне сразу понравилась», — сказал хоким Янгихаётского района Хаёт Иногамов.

«У нас уже был предварительный план по высадке деревьев на этом участке, укладке пешеходных дорожек, поэтому мы согласовали всё с представителями Uzbekistan Airports и уже в воскресенье принялись за дело. Признаюсь, было приятно, что ведомство вышло с такой инициативой. И местные жители очень обрадовались, что возле их домов появится зелёный парк, они обещали помогать нам ухаживать за саженцами».





2 ноября президент Шавкат Мирзиёев объявил «ударные 40 дней» по высадке деревьев в рамках национального проекта «Яшил макон». Ежегодно планируется высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников.