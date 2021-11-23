В последние годы в Узбекистане наблюдается прогресс в преобразовании экономической и социальной сфер. За относительно небольшой период были достигнуты определенные результаты реформ, направленных на устранение структурных ограничений, а также постепенный выход государства из экономики.

Однако, экономический рост республики сталкивается с рядом сложностей, в частности, связанных с нефтегазовой сферой.

По данным Госкомстата, в 2021 году население Узбекистана превысило планку в 35 млн человек. Соответственно росту населения развивается и бизнес, открываются новые производства. Все это приводит к увеличению спроса на различные товары, в том числе энергетического спектра.

Судя по анализу Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР), объем сделок на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже за январь-октябрь 2021 года вырос на 61,8%. Увеличились продажи таких товаров, как минеральные удобрения, хлопковое волокно, дизель, цемент, бензин, медь катодная, черные металлы, и других. Увеличение спроса связано не только с ростом населения, но и глобальным развитием разного рода бизнесов, открытием новых производств и рядом других факторов.

Импорт нефтепродуктов непосредственно влияет на удорожание производства. По данным, приведенным на сайте Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи, с начала 2021 года недельная котировка на бензин марки АИ-80 повысилась на 63,2%, с 5,7002 млн сумов до 9,3028 млн сумов за тонну. Значительная часть данной марки бензина, или 84%, приходится на долю Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

В период с начала года до 12 ноября стартовая стоимость этой марки бензина увеличилась в среднем на 70% и составила 10,005 млн сумов за тонну.

В результате проведенных открытых биржевых торгов разница между стартовой и биржевой ценой в среднем не превысила 1%. Иными словами, в ходе биржевых торгов бензин реализовался практически по своей стартовой стоимости.

«Вместе с тем, рост цен также наблюдается на мировых биржах. Так, мировая цена на нефть марки Brent повысилась в среднем на 60−70% за текущий год», — отмечается на сайте УзРТСБ.





Чтобы удовлетворить спрос на энергоресурсы, а также сократить объемы импорта, необходимо кардинальное реформирование и модернизация большинства предприятий, занимающихся добычей и поставкой энергоносителей.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему увеличению добычи нефти из месторождений с трудноизвлекаемыми запасами и объемов переработки углеводородного сырья», ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (ранее СП ООО Jizzakh Petroleum) назначено оператором Программы по увеличению добычи нефти в Республике Узбекистан на базе переданных 105 месторождений, из которых в разработке находится 63 месторождения и в консервации — 42 месторождения. Весь объем добываемой нефти из данных месторождений предусмотрен к переработке на Ферганском НПЗ.

Переданные нефтяные месторождения являются трудноизвлекаемыми и основная часть находится на поздней стадии разработки. Большинство объектов инфраструктуры для обеспечения добычи нефти и газа имеют значительный износ (90−100%) и требуют масштабных работ по реконструкции и строительству.

В этой связи Постановлением Кабинета Министров №67 от 7 февраля 2020 года «О мерах эффективного использования и модернизации мощностей Ферганского нефтеперерабатывающего завода» ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi был определен доверительным управляющим ООО «Ферганский НПЗ».

Ферганский НПЗ (ФНПЗ) введен в эксплуатацию в 1959 году, а последняя его модернизация осуществлялась в 1997 году. В тот период была введена в эксплуатацию установка гидродесульфуризации дизельного топлива, которая считалась современной. Однако, по прошествии почти четверти века оборудование морально устарело и все предприятие остро нуждалось в модернизации.

В рамках принятых мер по модернизации ФНПЗ специалистами Sanoat Energetika Guruhi разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта.

По результатам проведенного консалтинговой компанией KPMG технического аудита 16 технологических установок из 39 определены как морально и физически изношенные с рекомендациями о снятии с производства.

Несмотря на эти обстоятельства, ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi совместно с ФНПЗ принимает все меры по стабильному производству товаров народного потребления, в том числе и автобензина.





На Ферганском НПЗ до передачи в доверительное управление перерабатывались нефть и газовый конденсат, поставляемые со стороны АО «Узбекнефтегаз». После передачи ФНПЗ в доверительное управление с апреля 2020 года поставки газового конденсата были перенаправлены в адрес Бухарского НПЗ. Это послужило значительному сокращению в 2020 году производства автобензина на Ферганском НПЗ и одновременному увеличению продукции на Бухарском НПЗ.

Принятые меры позволили в 2021 году обеспечить наряду с добываемой нефтью поставку местного и импортного газового конденсата в адрес ФНПЗ.

В рамках ТЭО для ФНПЗ предусматривается строительство четырех новых (установки гидрокрекинга вакуумных дистиллятов и деасфальтизата, изомеризации легкой нафты, производства водорода, короткоцикловой адсорбции) и реконструкция десяти существующих технологических установок.

Реализация проекта позволит достигнуть следующих результатов:

переработка 2 млн тонн углеводородного сырья в год;

производство автомобильных бензинов марок АИ-92 и выше, а также дизельного топлива, отвечающего требованиям стандарта «Евро 5»;

выпуск базовых и товарных масел группы II+/III по API, отвечающих международным требованиям и стандартам качества;

постановка на производство авиационных топлив ТС-1 и «Джет А-1» с вовлечением компонента керосина с установки гидрокрекинга, с возможностью вовлечения любых видов нефти и газовых конденсатов в регионе;

увеличение глубины переработки сырья — не менее 92%.

В 2021 году ФНПЗ освоило производство товарного дизельного топлива класса «Евро 4,5», за счет замены старого катализатора на более современный на установке гидроочистки дизельного топлива ГДС.

По состоянию на 17 ноября 2021 года на Ферганском НПЗ выработано 199 тысяч тонн автобензина, из которых 175 тысяч тонн выставлены на биржевые торги. Пик выставления на биржу автобензина приходится на февраль 2021 года с объемом 34 тысячи тонн. Нереализованные объемы автобензина через биржевые торги реализованы ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi отечественным потребителям по форвардным договорам.

На сегодняшний день со стороны ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi и Ферганского НПЗ ежедневно выставляются на биржевые торги весь производимый объем автобензина не менее 670 тонн.

Модернизация Ферганского НПЗ продолжается и по итогу реконструкции, предусмотренной до 2027 года, завод трансформируется в нефтеперерабатывающий комплекс. Строительство инновационных технологических установок позволит производить современные виды нефтепродуктов и полимеры (олефины), что обеспечит удовлетворение потребностей населения и бизнесов Республики Узбекистан в качественной продукции.

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