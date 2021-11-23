В Узбекистане стихийные бедствия ежегодно затрагивают в среднем 1,4 миллиона человек и наносят ущерб почти в 3 млрд долларов США. Об этом говорилось на круглом столе, организованном 22 ноября Министерством экономического развития и сокращения бедности совместно со Всемирным банком и Региональным экологическим центром Центральной Азии.

Согласно прогнозам, изменение климата повысит риск стихийных бедствий, особенно засух, наводнений и оползней. По оценкам, крупное наводнение может стоить экономике около 5% ВВП, столь же серьезные экономические последствия будет иметь и сильная засуха.

Участники круглого стола, включая представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Узгидромета и экспертов по экономическому развитию и охране окружающей среды, обсудили состояние и прогресс в планировании адаптации к изменению климата, планы правительства по повышению устойчивости во всех секторах, готовность к риску бедствий и реализацию мер по их снижению, а также государственные инвестиции в адаптацию и реагирование на стихийные бедствия.

«Повышение устойчивости к стихийным бедствиям и изменению климата потребует комплексной программы инвестиций и институциональных реформ для снижения подверженности рискам, смягчения физических воздействий и защиты людей и государственных финансов от наихудших последствий стихийных бедствий», — сказал начальник Управления поддержки развития зелёных технологий Министерства экономического развития и сокращения бедности Бахадир Кариев.

«Прогнозы климатических моделей, на базе которых мы строим климатические сценарии и климатические проекции будущих изменений, говорят о том, что в ближайшее столетие повышение температуры может быть ещё на 1,5 градуса и 3 градуса Цельсия в зависимости от той ситуации, как будет она развиваться у нас в стране, и какие меры будут приниматься по смягчению и по митигации», — отметила начальник отдела по подготовке и реализации проектов Узгидромета Наталья Агальцева.

«Признавая потребность в надежной информации и прогнозах погоды, климата и воды в режиме реального времени для информирования населения об адаптации к изменению климата и управления рисками стихийных бедствий, правительство Узбекистана обозначило приоритетом модернизацию гидрометеорологических служб, в частности, Узгидромета», — сказал старший специалист Всемирного банка по вопросам управления рисками стихийных бедствий Даниел Кулл.

Круглый стол «Повышение устойчивости к изменению климата за счёт усиления мер реагирования на стихийные бедствия» стал шестым по счёту и продолжением серии 11 стратегических диалогов «Зелёный рост и изменение климата в Республике Узбекистан», которые проводятся в Ташкенте с августа текущего года по январь 2022-го. Стратегические диалоги являются общественной площадкой по обсуждению достижений Узбекистана в реализации его обязательств в вопросах изменения климата и шагов по ускорению перехода к зелёной экономике.