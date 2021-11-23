Национальный павильон Беларуси будет традиционно представлен на выставках сельского хозяйства и продуктов питания UzAgroExpo и UzProdExpo, которые пройдут в Ташкенте 24−26 ноября. Белорусские предприятия планируют удивить посетителей новинками пищевой промышленности, аграрного машиностроения и науки. Наработки и достижения Беларуси и Узбекистана в агропромышленной сфере будут рассмотрены и в рамках аграрного форума «Узбекистан — Беларусь» 24 ноября.

Слонимский мясокомбинат продемонстрирует новый продукт — охлажденный мясной полуфабрикат «Говядина в брусничном соусе». Компания «Праймилк» предложит посетителям продегустировать мягкий сыр, изготовленный по итальянской технологии из сыворотки «рикотта». Предприятие «Манрости» представит в Ташкенте высококачественный кофе под торговой маркой Sorsa, изготовленный по собственной запатентованной технологии. Сухое детское питание, лечебные смеси и заменители грудного молока представит компания «Беллакт».





В белорусском павильоне также можно будет ознакомиться с научными разработками в агропромышленной и пищевой сферах, включая технологии восстановления поврежденных почв, методы получения инновационных кисломолочных напитков, косметических средств и прочего. Научный стенд в рамках белорусского павильона организован Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и включает в себя презентацию технологий и разработок ученых Министерства образования Беларуси: Белорусского государственного университета, Белорусского национального технического университета, Белорусско-Российского университета и Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий.

Посетителей стенда ожидают новые разработки белорусских кондитеров: арахисовая паста с морской солью, фруктовый батончик из смеси вяленого чернослива, сушеного яблока, овсяных хлопьев и сиропа, протеиновый молочный шоколад с увеличенным содержанием белка. Эти и другие продукты презентуют предприятия концерна «Белгоспищепром»: ведущие кондитерские фабрики Беларуси «Коммунарка», «Спартак», «Красный пищевик» и «Слодыч».





Специально для узбекистанского рынка белорусские машиностроители разработали газовый самосвал и новые модификации культиватора для обработки хлопка — одной из популярных сельскохозяйственных культур в Узбекистане. Эту инновационную технику представят белорусские флагманы: Минский автомобильный завод и предприятие «Лидсельмаш».





С целью участия в выставке и деловых мероприятиях Ташкент посетит представительная белорусская делегация во главе с заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексеем Богдановым.

В день открытия UzAgroExpo и UzProdExpo — 24 ноября — непосредственно на площадке выставки пройдет аграрный форум «Узбекистан — Беларусь», к участию в котором приглашаются все заинтересованные в развитии сотрудничества двух стран в агропромышленной и торговой сфере.

Участие в форуме бесплатное, необходима регистрация.

Организатор белорусской экспозиции — выставочное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты. Экспозиция организована при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Министерства сельского хозяйства Узбекистана, посольства Беларуси в Узбекистане.

На правах рекламы.