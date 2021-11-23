Президент Шавкат Мирзиёев 22 ноября подписал распоряжение «Об организационных мерах по разработке программы административных реформ Нового Узбекистана на 2022−2023 годы».

В документе говорится, что он направлен на «решение актуальных вопросов на пути последовательного продолжения административных реформ, повышение эффективности системы государственного управления и государственной власти на местах в условиях Нового Узбекистана путём ориентации их деятельности на результативность обеспечения благополучия населения и создание „мобильного управленческого аппарата“».

Распоряжением образована Республиканская комиссия по координации разработки программы административных реформ, которую возглавят премьер-министр Абдулла Арипов и руководитель Администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов.

Образованы также рабочие группы, возглавляемые министрами, по разработке предложений об определении статуса, совершенствовании структур и оптимизации штатных единиц органов госуправления, о развитии цифровых технологий, открытости и государственно-частного партнёрства в деятельности органов госуправления, о совершенствовании их кадрового потенциала, о предотвращении коррупции в органах госуправления и о кардинальном совершенствовании деятельности органов государственной власти на местах.

Рабочие группы должны подготовить всесторонне обоснованные предложения и внести их в Администрацию президента до 20 января 2022 года.

Члены рабочих групп полностью освобождаются от обязанностей по основному месту работы с сохранением всех условий, установленных законодательством.

В своей работе группам предстоит изучить опыт развитых государств и рекомендации и предложения международных институтов. При необходимости члены групп будут совершать краткосрочные служебные командировки в другие государства.

Республиканская комиссия должна рассмотреть подготовленные предложения до 10 февраля 2022 года и до 20 февраля провести по каждому направлению презентацию президенту.

К 1 марта должен быть подготовлен проект указа президента, предусматривающий утверждение «Дорожной карты» по реализации административных реформ Нового Узбекистана на 2022−2023 годы.

В сентябре 2017 года указом президента была утверждена Концепция административной реформы в Узбекистане. Она основана на принципе «Не народ должен служить государству, а государство — народу» и направлена на внедрение эффективной и прозрачной системы госуправления, обеспечивающей надёжную защиту прав и свобод граждан, а также повышение конкурентоспособность страны на международной арене.