С 24 по 26 ноября в АО НВК «Узэкспоцентре» пройдут сразу три международные выставки:

XVI Международная выставка «UzAgroExpo — Сельское хозяйство»;

XVI Международная выставка «UzProdExpo — Пищевая промышленность»;

IV Международная выставка «InterPackExpo — Технологии и оборудование по производству тары и упаковки».





В 2021 году в объединенной экспозиции примут участие более 130 компаний из 18 стран. Страны-участницы: Беларусь, Германия, Дания, Израиль, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Южная Корея, Нидерланды, ОАЭ, Россия, США, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Чехия.

Интерес иностранных предпринимателей к рынку Узбекистана наглядно показывает их активность — 85% участников составляют зарубежные компании с мировым именем, а также национальные экспозиции и коллективные стенды.





Сельскохозяйственная выставка UzAgroExpo-2021 является крупным отраслевым мероприятием осеннего сезона. Участники UzAgroExpo — это предприятия и организации, специализирующиеся на производстве и продаже современной сельскохозяйственной техники и запасных частей, оборудования, технологий и материалов для растениеводства, животноводства, орошения и ирригации, а также компании, предлагающие решения для комбикормовой и зерновой промышленности.

В рамках выставки UzProdExpo-2021 зарубежные и отечественные компании представят технологическое оборудование для пищевых производств, оборудование и мебель для предприятий общественного питания, линии для переработки овощей и фруктов.





В рамках сектора «Продукты питания и напитки» будут представлены кондитерские изделия, подсолнечные масла, мясоколбасные изделия, снеки, детское питание, крупы, макаронные изделия, замороженная продукция.

На выставке InterPackExpo-2021 выступят компании, занимающиеся производством полимерной и гибкой упаковки, пленочных материалов, ПЭТ-преформ, а также предприятия, специализирующиеся на комплексной поставке технологического оборудования для автоматических линий розлива и упаковки продуктов.





На открытой площадке будет представлена масштабная экспозиция сельскохозяйственной техники от ведущих российских производителей. Благодаря поддержке экспортных центров Свердловской, Пензенской, Краснодарской, Новосибирской областей, а также Ставропольского края и Центра поддержки экспорта Республики Башкортостан регионы продемонстрируют большой ассортимент продукции сельскохозяйственного и продовольственного назначения. Ежегодный участник выставок — коллективный стенд предприятий Беларуси — представит продукцию сельскохозяйственного, машиностроительного и пищевого сектора.

Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках проекта «Агросоода» представит более 10 сельскохозяйственных предприятий Кыргызстана. Масштабная экспозиция предприятий Турции продемонстрирует новые технологии и оборудование.





Либерализация экономики, благоприятные торгово-экономические связи с крупными рынками региона, а также предоставляемые со стороны государства широкие возможности для иностранных инвесторов делают проведение подобных выставок особенно актуальным. Все это определяет важность внедрения передовых технологий и комплексных решений в развитие ведущих отраслей, вбирающих в себя последние разработки и ноу-хау на всех этапах процесса, начиная с поля и заканчивая столом конечного потребителя. Достижению поставленных целей служит ежегодное проведение UzAgroExpo, UzProdExpo и InterPackExpo.

Церемония открытия выставок состоится 24 ноября в 11:00 в АО НВК «Узэкспоцентр».

График работы выставок:

24 ноября — с 11:00 до 17:00;

25 ноября — с 10:00 до 17:00;

26 ноября — с 10:00 до 16:00.

Организатор мероприятия — выставочная компания ООО International Expo Group.

Для комфортного и безопасного посещения выставки необходимо пройти онлайн-регистрацию.

Телефоны: (+998) 71−238−59−59.

E-mail: info@ieg.uz

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