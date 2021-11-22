С 10 по 31 декабря в парке Tashkent City пройдет грандиозное мероприятие — новогодняя продуктовая ярмарка Yangi-Yil Oziq-Ovqat Yarmarkasi. Она объединит в себе выставку-продажу новогодних товаров, продуктов питания по сниженным ценам, презентации от топовых ресторанов и кафе Ташкента, концертную и развлекательную программы, а также множество интерактивов для посетителей.

В центральном парке Ташкента на площади почти в 20 га на протяжении трех недель будет представлено более 10 тысяч брендов, которые увидят более 1 млн посетителей. Это прекрасная возможность для горожан купить подарки и все необходимое для новогоднего стола по выгодным ценам, сводить детей в интересные места и насладиться атмосферой праздника. Вход на ярмарку и концертная программа будут бесплатными.





Во дворце кино им. Алишера Навои для предпринимателей разных сфер прошла презентация, где демонстрировались не только возможности, но и примеры стендов и торговых площадей. Участникам выставки будут предоставлены 334 торговые точки, по-новогоднему украшенные игрушками и лампочками, а также оборудованные всеми коммуникациями.

Ярмарка организовывается при участии российских специалистов и консультантов с мировым опытом. Участникам амбициозного и масштабного мероприятия предоставляется возможность провести День бренда, организовать брендированную фотозону, увеличить охваты и узнаваемость в сотни раз, провести лотерею и многое другое. Большинство опытных предпринимателей моментально оценили выгодные предложения и подали заявки на участие уже во время презентации.

«Последние 10 лет я делаю маркеты еды и фестивалей по всей России и за рубежом. По моим ощущениям, парк Tashkent City — это один из самых красивых парков не только Азии, но европейской части. Классно, что есть очень хорошая территория для размещения ярмарки — не все парки это позволяют сделать. Нужна большая площадь, чтобы люди чувствовали себя комфортно. А здесь есть все, чтобы чувствовать себя комфортно и чтобы было интересно. Это выгодно: в одном месте — все классные товары, производители, суперцены, много музыки, много активностей и красоты, есть еще ощущение, что наконец ты приходишь в одну большую семью и можешь отдохнуть и порадоваться», — поделилась своими впечатлениями о парке Tashkent City Анастасия Колесникова, специалист по развитию бизнеса (Москва).





До старта ярмарки осталось всего две недели, а значит, пора отбросить сомнения и начать действовать.

Подать заявку на участие в Yangi-Yil Oziq-Ovqat Yarmarkasi и узнать подробности можно у организаторов по телефонам: (+998) 95−144−41−41, (+998) 33−343−88−88.

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