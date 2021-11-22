21 ноября в ТРЦ Samarqand Darvoza состоялось мероприятие, которое запомнится всем его гостям — церемония открытия первого фирменного магазина Samsung в Ташкенте. Теперь приобрести продукцию компании можно официально, получив при этом обслуживание по международным стандартам. На все приобретенные устройства действует гарантия и сервисное обслуживание.





Для посетителей магазина была подготовлена развлекательная программа, а также розыгрыш призов. Мероприятие началось под зажигательные мелодии в исполнении группы «Кук чой». После этого ведущий провел увлекательные конкурсы для детей и взрослых, в перерывах между которыми выступила танцевальная группа.

Развлекательная часть плавно перешла в торжественную. Под звуки фанфар была перерезана лента, после чего организаторы мероприятия выступили с речью.





Гости смогли не только насладиться яркой шоу-программой, но и оценить по достоинству удобства брендового магазина Samsung. Первое, чем он отличается — это широкий ассортимент представленной продукции. Посетители магазина могут приобрести здесь смартфоны Galaxy серии A, S и Z, планшеты Galaxy серии A и S, все последние модели наушников Galaxy Buds и смарт-часов Galaxy Watch, а также брендовые аксессуары. Оплачивать покупки в магазине Samsung можно как в наличной, так и в безналичной форме.





Вторая особенность фирменного магазина Samsung — демонстрационная зона. В ней покупатели могут не только посмотреть интересующие их устройства, но и опробовать в работе. Помощь в демонстрационной зоне оказывают смарт-консультанты. Они всегда готовы познакомить посетителей с техническими характеристиками продукции, а также помочь с выбором подходящего под запросы покупателя устройства.





Выгодная акция

Помимо этого первые посетители магазина Samsung смогли поучаствовать в промо-акции в честь открытия фирменного магазина, которая продлится до 12 декабря. Особый подарок ждет первых 100 покупателей смартфонов Samsung Galaxy Z и S21 серии. Счастливые обладатели смартфонов получат в подарок смарт-часы Galaxy Watch Active2.





Условия акции:

если призы кончатся до 12 декабря, акция будет завершена досрочно;

для получения подарка необходимо приобрести смартфон SamsungGalaxy Z и S21 серии;

место получения — фирменный магазин Samsung в ТРЦ Samarqand Darvoza;

участвовать в акции могут граждане Узбекистана от 18 лет;

один участник не может получить более двух подарков.

7 ноября прошло открытие брендового магазина в Самарканде. Samsung планирует открытие фирменных магазинов по всему Узбекистану. В них регулярно будут действовать скидки на некоторые устройства. Также будут проводиться различные акции.

Адрес: ул. Караташ, 5А, ТРЦ Samarqand Darvoza, 2 этаж.

Сайт: samsung.uz

Instagram: @samsunguzbekistan

Telegram: t.me/SamsungUzbekistan

Facebook: fb.com/SamsungUzbekistan

На правах рекламы.