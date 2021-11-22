Президент Шавкат Мирзиёев поставил цель к 2026 году увеличить мощность солнечных и ветряных электростанций в Узбекистане до 8000 МВт, сообщила пресс-служба президента. Ранее эту цифру планировалось достичь к 2030 году.

На совещании по вопросам расширения использования и развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 22 ноября отмечалось, что на строительство новых солнечных и ветряных станций потребуются комплектующие и материалы почти на 6 млрд долларов. Глава государства поручил разработать программу локализации этой продукции, чтобы снизить стоимость проектов, а также создать рынок для отечественных предприятий.

В следующем году планируется построить 5 солнечных электростанций общей мощностью 900 МВт в Хорезмской, Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской и Ферганской областях. Президент поручило уделить этим проектам приоритетное внимание и обеспечить их своевременный запуск.

В 2022—2024 годах за счёт прямых иностранных инвестиций на сумму 3 млрд долларов планируется построить 10 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью около 3000 МВт.

Президент поручил Министерству инвестиций и внешней торговли и Министерству энергетики разработать новые проекты в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость освоения крупными промышленными предприятиями ВИЭ для собственного снабжения. Он также отметил важность стимулирования использования ВИЭ населением и предпринимателями.

Для эксплуатации новых электростанций будут нужны более 1000 инженеров и почти 3000 работников среднего звена. Подчеркнув, что работу в этом направлении необходимо начать уже сейчас, президент дал указание создать специальный учебный центр в Навои и обновить учебные программы вузов с учетом современных требований. В учебных центрах в Навои и Сырдарье планируется ежегодно готовить 300 специалистов.

На совещании была представлена Стратегия развития возобновляемых источников энергии в Узбекистане, говорится в сообщении.

В мае 2019 года в Узбекистане был принят закон «Об использовании возобновляемых источников энергии».

В августе текущего года в Навоийской области была запущена первая в стране солнечная фотоэлектрическая станция. В следующем месяце будет сдана в эксплуатацию ещё одна такая станция в Самарканде.

На недавнем международном климатическом саммите в Глазго (Шотландия) Узбекистан объявил о намерении снизить удельный выброс парниковых газов на единицу ВВП на 35% к 2030 году.