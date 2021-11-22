Исполняющий обязанности хокима Ташкентской области Зойир Мирзаев 22 ноября провёл первое видеоселекторное совещание в формате «час хокима» на этом посту. В нём приняли участие руководители секторов 22 районов и городов, управлений и организаций области, депутаты кенгашей и другие.

В начале встречи глава региона обозначил приоритетные задачи на своём посту. Пресс-служба областной администрации привела цитаты Зойира Мирзаева, озвученные на совещании:

— Приём граждан мы будет вести в выездном формате. В нём будут участвовать все руководители секторов (хоким, прокурор, начальники ОВД и налогового управления). Руководитель сектора и должностное лицо соответствующей организации направятся в дом заявителя и изучат вопрос на месте.

— Независимо от уровня руководителя, пусть знают, что главным критерием нашей деятельности будет принцип «Высшая ценность — человек». Если нужно, запишите это и поставьте на столе. Также запишите, что в нашем деле «Мелких проблем не бывает».

— Раз в неделю, в понедельник, будет проводиться собрание для анализа и обсуждения проделанной работы.

— Мы создадим Telegram-бот для приёма заявлений от граждан. При необходимости я сам поговорю с этим гражданином по телефону.

— Каждый лист бумаги, который исходит от хокимията, — это лицо власти. Сотрудник, который неправильно оформляет документы хокимията на государственном языке, не может работать в хокимияте.

— Многим не нравится открытость, прозрачность, но руководитель сектора должен реагировать на любой негатив. Если вы не умеете заходить в социальные сети, научитесь этому, руководитель не должен отставать от времени.

— Заранее договоримся: не обращайтесь ко мне «уважаемый».

— Почему некоторые хокимы закрыты для блогеров и журналистов?! Проведите пресс-тур, пройдитесь рядом с журналистами и покажите проделываемую работу. Давайте показывать и плохое, плохое тоже наше.

— Мы сажаем деревья, а как насчет их роста?

— Готов поддержать редакции в районах и городах нашей области. Нам нужны газеты. Цените и поддерживайте опыт журналистов региональных редакций. Ожидаем конкретных предложений от официальных лиц по этому поводу.

На встрече и. о. хокима дал ряд поручений руководителям секторов и должностным лицам области.

Зойир Мирзаев 18 ноября был назначен и. о. хокима Ташкентской области, ранее он был хокимом Кашкадарьинской области. До этого Ташкентскую область менее года возглавлял Даврон Хидоятов, который стал хокимом Чирчика.