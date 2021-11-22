23 и 24 ноября по Узбекистану сохранится аномально тёплая погода, установившаяся в эти дни, но ожидается вынос влажного воздуха с южных районов Каспийского моря, сообщает Узгидромет.

По юго-западным и южным районам в ближайшие дни местами пройдут дожди. Температурный фон будет в пределах +13…+18 градусов, что выше нормы на 3−5 градусов, отмечают синоптики.

25 и 26 ноября на территорию страны вновь ожидается вторжение антициклона с Поволжья. В четверг по северным районам, в пятницу — по остальной территории местами пройдут дожди, в горных районах возможен снег. Ветер усилится до 15−20 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +9…+11 градусов, а днём к 26 ноября понизится до нормальных для поздней осени значений — +8…+13 градусов.