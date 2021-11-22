В Карши вновь отменена установка флагштока после критики в социальных сетях. Городской кенгаш народных депутатов своим решением от 15 ноября снова хотел возвести 65-метровый государственный флаг, строительство которого отменили в апреле этого года. На эти цели из перевыполненной части местного бюджета по итогам третьего квартала планировалось выделить 300 млн сумов.

Информацию о повторных планах по установке флага изданию Daryo.uz прокомментировал заместитель хокима Карши по вопросам строительства Гайрат Султонов. По его словам, сумма в 1,35 млрд сумов, которая была предусмотрена в первоначальном проекте, может быть сокращена.

«Проект будет разработан повторно, и сумма в 1 млрд 350 миллионов сумов может быть сокращена», — заявил замхокима.

Как сообщили в пресс-службе городского хокимията, сообщения о выделении бюджетных средств на установку флага снова вызвал обсуждение в социальных сетях, на что обратил внимание новый хоким Кашкадарьи Муротжон Азимов. В результате переговоров с хокимом города принято решение об отмене строительства флагштока. Средства, оставшиеся от перевыполненной части плана доходов, будут направлены на ремонт внутренних дорог и развитие коммунальной сферы, говорится в сообщении хокимията.

Напомним, в конце апреля на установку флага и благоустройство прилегающей территории должны были направить 1,35 млрд сумов. Но действующий на тот момент хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев сообщал, что эти средства пойдут на ремонт семейного общежития, а флаг может быть установлен за счёт спонсорских средств.