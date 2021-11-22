В Узбекистане студенты высших учебных заведений, провалившие государственный экзамен, смогут пересдать его до двух раз в течение года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на приказ министра высшего и среднего специального образования о внесении изменений в положение государственной аттестации выпускников вузов.

Согласно документу, студент, не прошедший итоговый государственный аттестационный экзамен, имеет право пересдавать его до двух раз в каждом последующем учебном году (в течение трёх лет). Для этого ему необходимо обратиться к ректору вуза (директору филиала) за разрешением на повторную сдачу госэкзамена после начала следующего учебного года.

Отмечается, что ранее студентам в случае провала итогового экзамена приходилось ждать год, чтобы повторно сдать его.











