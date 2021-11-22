Boulevard Business Center — это пространство, созданное для достижения успеха. Концепция проекта основана на принципах обеспечения и поддержания презентабельного имиджа бизнеса.

Визитной карточкой проекта стала локация. БЦ Boulevard расположился в эпицентре деловой жизни Ташкента — на территории МДЦ Tashkent City, где уже кипит жизнь. От стандартного понимания бизнес-комплекса проект отличает ограниченное количество высококлассных помещений, способных в полной мере подчеркнуть статус и безупречный вкус их владельцев.





На первом этаже проекта расположены 14 коммерческих помещений для магазинов, шоурумов, кафе, бутиков и ресторанов площадью от 111 до 205 кв. м. На втором этаже — 16 офисных помещений с готовым ремонтом площадью от 75 до 159 кв. м.

Высокие потолки до 7 м, расположение на территории Tashkent City, тысячи жителей и гостей делового центра, интенсивный пешеходный трафик, свободная планировка — все это поможет успешно развивать здесь практически любой вид бизнеса.





Комфортная среда здесь обеспечивается высококлассными материалами и оборудованием. Boulevard Business Center оснащен системой генеральной очистки, вентиляции и кондиционирования воздуха, системой пожарной безопасности, лифтовым оборудованием Schindler, системой противопожарной защиты, электроники и сигнализации от брендов Tyco, Grundfoss, Systemair и Viessmann.

Посетителям-автовладельцам будет доступен подземный паркинг. Будущие клиенты высоко оценят инфраструктуру и удобства доступа к территории Boulevard Business Center.

Компания Dream City Development приглашает в офис продаж воспользоваться всеми преимуществами и гибкими условиями приобретения высококлассной коммерческой недвижимости в центре Ташкента.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади «Дружбы народов» в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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