В Ташкенте задержан молодой человек, подозреваемый в издевательстве над кошками и их убийстве, сообщило 21 ноября ГУВД столицы.

16 ноября в Яшнабадском районе камеры наблюдения зафиксировали случаи жестокого обращения с животными. Несколько видеозаписей в Facebook опубликовала жительница района.

Она рассказала, что молодой человек высматривал и заманивал кошек в подъезды, где издевался над ними. Расправившись с одной кошкой, он выходил во двор и звал очередную. Труп одной из кошек он бросил у подъезда.

«Личность молодого человека была установлена: им оказался 20-летний И. А. Он был доставлен в отдел внутренних дел №1 УКД ОВД Яшнабадского района, где в ходе беседы сознался в совершении правонарушения», — говорится в сообщении.

По данному факту продолжается доследственная проверка, отметили в ГУВД.

Летом были приняты поправки в законодательство, которыми усилена ответственность за жестокое обращение с животными.