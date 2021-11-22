В Ташкенте задержан молодой человек, подозреваемый в издевательстве над кошками и их убийстве, сообщило 21 ноября ГУВД столицы.
16 ноября в Яшнабадском районе камеры наблюдения зафиксировали случаи жестокого обращения с животными. Несколько видеозаписей в Facebook опубликовала жительница района.
Она рассказала, что молодой человек высматривал и заманивал кошек в подъезды, где издевался над ними. Расправившись с одной кошкой, он выходил во двор и звал очередную. Труп одной из кошек он бросил у подъезда.
«Личность молодого человека была установлена: им оказался 20-летний И. А. Он был доставлен в отдел внутренних дел №1 УКД ОВД Яшнабадского района, где в ходе беседы сознался в совершении правонарушения», — говорится в сообщении.
По данному факту продолжается доследственная проверка, отметили в ГУВД.
Летом были приняты поправки в законодательство, которыми усилена ответственность за жестокое обращение с животными.
O.T.
Вот садист, сидеть ждать у подъезда кошку, потом пытать и убивать. У парня не порядок в голове.
Аброр Кадыров
Сегодня он кошек убивает, завтра на людей перейдёт. У него психика маньяка, таких сразу нужно огородить от обшества