19 ноября члены Сената Олий Мажлиса Узбекистана провели пресс-конференцию по итогам 21-го пленарного заседания.

Журналист Kun.uz Ильёс Сафаров задал вопрос о судьбе закона «О государственном языке» в новой редакции. Сенат одобрил его 26 июня, но документ до сих пор не был подписан президентом.





Скриншот с сайта Сената.

Председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Нариман Умаров ответил (видео), что документ ещё не поступил в верхнюю палату парламента.

«Закон „О государственном языке“ в новой редакции не вносился в Сенат. Мы знаем, что кто-то работает над ним, но его ещё не рассмотрели даже в виде проекта. Мы не получали [закон] от Законодательной палаты», — сказал сенатор.

Нариман Умаров. Фото: Xabar.uz.

Отвечая на повторный вопрос, Нариман Умаров подчеркнул, что сенаторы «работают в Сенате днём и ночью».

«Если бы [закон] был внесён, мы бы об этом сказали. Спросите у Законодательной палаты, у нас его нет. Мы что, будем убеждать друг друга как дети? Что есть, то есть. Чего нет, того нет. Кто-то (вероятно, кандидат в президенты от „Миллий тикланиш“ Алишер Кадиров — ред.) в ходе предвыборного процесса заявлял, что хочет внести изменения в закон. Это ещё не изменения. Его должны сначала принять как проект и внести в Сенат. Мало ли что кто об этом говорит перед выборами», — отметил он.

Законодательная палата приняла закон о внесении изменений и дополнений в закон «О государственном языке» 24 мая, за месяц до его одобрения Сенатом. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент.





На пресс-конференции присутствовало более 10 сенаторов, включая глав комитетов. Никто другой не прокомментировал вопрос.

«Газета.uz» подробно писала об изменениях, которые вносятся законом.