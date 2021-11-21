Агентство по карантину и защите растений Узбекистана выявило опасных вредителей в партиях картофеля, завезённых из Ирана и Пакистана. Об этом на брифинге 19 ноября сообщила пресс-секретарь агентства Сабина Садинова.

По её словам, на сегодняшний день Узбекистан ежегодно импортирует около 400 тысяч тонн картофеля из России, Казахстана, Пакистана, Ирана и Кыргызстана, хотя ещё в 2016 году объём импорта составлял 56 тысяч тонн. По данным EastFruit, Пакистан входит в число основных поставщиков картофеля в Узбекистан, а Иран стал таковым в 2021 году. За период с 2017 по 2020 год общий объем импорта этой продукции из Пакистана составил 127 тысяч тонн или же 11% общего объема импорта картофеля за этот период. За 7 месяцев 2021 года доля Пакистана общем объеме импорта картофеля в Узбекистан составила 24,4%, а доля Ирана 38,5%.





С 25 сентября систематически фиксируются случаи заражения картофельной продукции, импортируемой из Ирана и Пакистана, бледной и золотистой нематодами (круглыми червями), которые считаются особо опасными карантинными вредителями для Узбекистана и угрожают урожаю картофеля и бахчевых культур.

«Стоит отметить ещё один важный факт, что в борьбе с нематодами отсутствуют эффективные химические средства. В местах распространения нематод нельзя выращивать картофель и бахчевые культуры в течение 30 лет. Кроме того, появится высокий риск проблем и введения ограничений, связанных с экспортом помидоров, баклажанов, болгарского перца, картофеля в Евразийский экономический союз», — заявила Сабина Садинова.

Со ссылкой на международных экспертов она сообщила, что мировые потери урожая от нематод составляют около 100 млрд долларов.

С августа в Узбекистан завезено 110 тысяч тонн картофеля, из них только 104 тысячи тонн получили сертификаты о соответствии фитосанитарным требованиям. Агентство по карантину и защите растений возвратило стране-экспортёру 3525 тонн (3,2%) картофеля, в которых выявлены нематоды, а 775 тонн (0,7%) из-за невозможности возврата предпринимателями были уничтожены на специальных объектах.

В случае повторения таких случаев может быть введён запрет на импорт картофеля из Ирана и Пакистана.

В рамках международной конвенции агентство направило претензии Ирану и Пакистану за нарушение фитосанитарных требований. Пакистан после изучения грузов с нематодами сообщило о фальсификации фитосанитарных сертификатов. Кроме того, сообщается, что картофель из Пакистана на территории Афганистана смешивался с картофелем, выращиваемым в других странах и используемым в качестве кормовой продукции, заявила Сабина Садинова.

Согласно требованиям международной конвенции, с 1 ноября Пакистан начал предоставлять Узбекистану список предприятий, которым разрешён экспорт картофеля. В этот перечень, опубликованный на сайте агентства, вошли 146 пакистанских экспортёров.

В результате при импорте картофеля из Пакистана 3−10 ноября не выявлено ни одного случая заражения нематодами.

Что касается Ирана, то делегация агентства посетила эту страну и провела переговоры с иранской карантинной службой, которая пообещала предоставить свой список предприятий, экспортирующих картофель согласно фитосанитарным требованиям.

В Агентстве по карантину и защите растений предупредили, что при распространении нематод в Узбекистане есть риск сокращения урожая картофеля, помидоров, баклажанов, болгарского перца и других бахчевых культур, что в итоге может привести к переходу к генетически модифицированным овощам, устойчивым к этим вредителям, а также исчезновению местных сортов овощей.

Сегодня в Узбекистане на 86,5 тысячах га выращивается картофель, на 24,6 тысячах га — помидоров, 12,7 тысяч га — болгарский перец, 137 тысячах га — бахчевые культуры.