19 и 20 ноября более 100 современных и исторических зданий в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Фергане, Кашкадарье, Каракалпакстане и других регионах были подсвечены синим цветом. Таким образом Узбекистан присоединился к глобальной кампании Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Окрась мир в синий цвет», поддержав права детей во Всемирный день детей.

Ранее мы писали, что ЮНИСЕФ и Международный общественный фонд Zamin объявили общенациональную кампанию «Барьеры». Она продлится год и направлена на содействие в обеспечении доступа людей и в частности детей с инвалидностью к основным услугам.

Фотографии предоставлены Международным общественным фондом Zamin и ЮНИСЕФ.