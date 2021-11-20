Профессиональный боксёр из Узбекистана Муроджон Ахмадалиев (10−0, 7 КО) провёл поединок второго полулёгкого веса (-55,34 кг) против чилийца Хосэ Веласкеса (29−7−2, 19 КО). Боксёрский матч состоялся утром 20 ноября в Манчестере (Нью-Гемпшир, США).

Фото: WBA.

В первые шесть раундов преимущество было на стороне узбекского боксёра, но во второй половине встречи представитель Чили стал активнее и смог нанести ряд точных ударов. Несмотря на это, Муроджон Ахмадалиев сумел одержать победу и продолжить свою беспроигрышную серию.

Результат 12 раундов — 119−109 в пользу действующего чемпиона мира по версии WBA Super и IBF.

Напомним, в январе 2020 года Муроджон Ахмадалиев выиграл два чемпионских титула, победив американца Дэниэла Романа. В апреле 2021 года в рамках вечера бокса в Ташкенте спортсмен защитил пояса чемпиона мира, одолев японца Рёсукэ Иваса.

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