Современные абоненты UZTELECOM имеют свой путь, свою историю, свой образ жизни, но все аспекты жизнедеятельности каждого обязательно переплетаются с непревзойденными национальными традициями и устоями. Они отражаются во всем, даже в манере общения. Будучи одним из традиционных, но в то же время подхватывающих современные тенденции мобильных операторов, UZTELECOM не перестает удивлять своих абонентов новшествами в традициях народа Узбекистана.





С 17 ноября UZTELECOM запускает новую тарифную линейку Milliy — особый симбиоз удобной, выгодной и разнообразной семерки тарифных планов. Линейка содержит в себе как бюджетный вариант — тарифный план Milliy 10 за 10 тысяч сумов в месяц и стоимостью за сверхлимиты в 10 сумов за каждую единицу, так и тарифный план Milliy VIP с неограниченным количеством ресурсов всего за 150 тысяч сумов в месяц.

Все тарифы в линейке, за исключением Milliy 10 и Milliy 15, предоставляют абонентам неограниченное количество минут для звонков.





Переход на любой тарифный план линейки Milliy с архивных тарифов бесплатный. Переходы внутри тарифной линейки и с других тарифов — 4 200 сумов. Также переход осуществляется всеми удобными для абонентов способами:

путем отправки SMS на номер 99880;

с помощью USSD-запроса *111*1/ 2 / 3*11;

в офисах продаж и обслуживания UZTELECOM по заявке абонента или в мобильном приложении MyUZTELECOM.

Тарифная линейка Milliy предоставляется только абонентам (физическим лицам) мобильной сети UZTELECOM стандарта GSM.





Национальные орнаменты из ранее освещенного социального проекта Ornaments также искусно изображены на айдентике каждого тарифного плана из линейки Milliy. Они выделяют колорит линейки, делая ее особенной.

Цель данного масштабного арт-проекта — собрать национальные узоры прикладного и народного искусства в единый и доступный каждому диджитал-каталог, внести свою лепту в сохранение национального наследия искусства Узбекистана для будущего поколения.

«UZTELECOM — национальный оператор».

Подробнее о тарифной линейке Milliy можно узнать на сайте.

Единый call-центр: 1099.

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