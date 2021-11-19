Паралимпийский комитет Азии (ПКА) одобрил заявку Узбекистана на проведение в Ташкенте молодёжных Параазиатских игр 2025 года, сообщается на сайте организации.

В совместной заявке Национального олимпийского комитета Узбекистана и Министерства туризма и спорта было указано, что страна намерена провести игры в конце сентября — начале октября 2025 года.

«Был рассмотрен ряд сильных предложений. Но победителем может быть только один [город], и мы выбрали Ташкент. Мы очень рады, что Центральноазиатский регион проведёт свои первые масштабные региональные игры, и надеемся, что это станет катализатором развития параспорта», — заявил президент ПКА Маджид Рашид.

В августе 2020 года было объявлено, что Узбекистан примет молодёжные IV Азиатские игры 2025 года. Как уточняет пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, ещё ни одна страна не принимала одновременно молодёжные Азиатские и Параазиатские игры.