После избрания президента Шавкат Мирзиёев на второй срок начались кадровые перестановки в правительстве и органах власти на местах. С начала ноября сменились хокимы в Навоийской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях.

8 ноября бывший глава Государственного налогового управления Ташкента Нормат Турсунов был назначен и. о. хокима Навоийской области вместо Кабула Турсунова. 18 ноября председатель Государственного таможенного комитета Узбекистана Муротжон Азимов стал и. о. хокима Кашкадарьинской области. Прежний глава этой области Зойир Мирзаев утверждён хокимом Ташкентской области вместо Даврона Хидоятова, который отправился в Чирчик.

В последние дни работы хокимы принимали различные решения — от выделения средств до перевода автомобиля на баланс другой организации. «Газета.uz» рассказывает, какие решения подписали хокимы перед своих уходом с прежних постов.

Бывший хоким Навоийской области Кабул Турсунов (слева) и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Бывший хоким Навоийской области Кабул Турсунов 7 и 8 ноября, согласно порталу E-qaror, подписал пять решений и распоряжений. Одним решением в городской резерв было изъято 0,27 га из 26,03 га земли, выделенной для управления благоустройства при хокимияте в августе 2019 года на территории «Озера отдыха» («Дам олиш кули»).

Другим решением был создан Фонд погашения ипотечной задолженности населения, нуждающегося в социальной защите, при хокимияте Навоийской области.

В честь профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел Кабул Турсунов наградил почётной грамотой 56 должностных лиц, в том числе заместителей главы УВД Навоийской области, начальников управлений УВД и других.

7 ноября бывший хоким применил дисциплинарное наказание в виде выговора в отношении главного специалиста секретариата по молодёжной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе хокимията Навоийской области Ботира Рузматова.

В последний день работы, 8 ноября, Кабул Турсунов принял решение о выделении 22,49 млрд сумов более чем 30 организациям. Большую часть средств — 8 млрд сумов — получило управление здравоохранения области, включая 3 млрд сумов — на покупку лекарств, применяемых в борьбе с коронавирусом. При этом в приказе начальника управления здравоохранения З. Расулова от 20 октября говорится о наличии резерва лекарств для борьбы с COVID-19.

Даврон Хидоятов. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Даврон Хидоятов 17 и 18 ноября подписал 11 решений и распоряжений. В частности, теперь уже бывший хоким Ташкентской области своим решением выделил 80,7 млн сумов на оплату контрактов клинических ординаторов и магистров, обучающихся на контрактной основе.

Другие решения касались «обеспечения непрерывности финансирования затрат на государственную поддержку сельского хозяйства», создания рабочей группы по изучению состояния эффективного использования административных зданий в системе министерств и ведомств, хокимиятов и госорганов в области, проведения месячника пожарной безопасности с 15 ноября по 15 декабря, учреждения Фонда поддержки детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, внесённых в «книгу милосердия» при хокимияте области.

18 ноября Даврон Хидоятов подписал решение о переводе автомобиля Chevrolet Captiva 2015 года выпуска на баланс Ташкентского областного управления по экологии и охране окружающей среды, а также о дополнительных мерах по финансированию сбора хлопка 2021 года и о проведении региональной промышленной ярмарки в Чирчике 25−26 ноября.

Кроме того, его решением выделено 798,2 млн сумов на текущий ремонт здания хокимията (расширение малого зала заседаний, строительство женского и мужского туалетов).

Зойир Мирзаев. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Бывший хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев 15 ноября подписал решение о реализации в регионе общенационального проекта «Яшил макон» («Зелёное пространство»).

В рамках этой программы ежегодно по всей стране планируется высаживать по 200 миллионов деревьев и кустарников. В Кашкадарье намечено посадить почти 16 миллионов деревьев, в том числе 10 миллионов фруктовых и 6 миллионов декоративных, уточнил пресс-секретарь хокимията Ахрор Садиков.