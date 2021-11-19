В ночь на 18 ноября в одном из домов махалли «Гульшан» Ферганского района Ферганской области скончались два человека от отравления угарным газом, сообщила пресс-служба областного УВД.

В результате происшествия погибли 62-летний А. Х. и его 31-летний сын Б. Х.

Следственно-оперативная группа работает на месте инцидента.

Напомним, В октябре в Нарпайском районе Самаркандской области семья из четырёх человек, включая двух несовершеннолетних детей, скончалась от отравления угарным газом. В этом же месяцев в Ургутском районе области женщина и её двое несовершеннолетних детей также отравились угарным газом.