На 21-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана одобрены поправки в закон «О защите прав потребителей», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

«Часто информация о товарах и правилах торговли приводится на других языках, что препятствует полноценной реализации прав потребителей, — отмечается в сообщении. — Наблюдаются случаи включения в договор условий, ущемляющих права потребителя, и непредоставления потребителю установленных законодательством льгот и преференций».

В действующих актах законодательства не в полней мере закреплены полномочия Агентства по защите прав потребителей и общественных объединений потребителей, добавили в пресс-службе Сената.

Закон вводит новые механизмы правового регулирования отношений между потребителем и продавцом, а также такие новые требования, как предоставление потребителю в договорных отношениях преимущественного права на удовлетворение его требований, установленных законодательством, и недопустимость включения в договор условий, ущемляющих права потребителя, предусмотренные законодательством.

Продавцу также запрещается устанавливать разные цены на одну и ту же марку (модель, артикул) товара в зависимости от формы оплаты. Уточняются вопросы, возникающие во время взаиморасчетов при возврате проданного потребителю бракованного товара или замене на товар в оптимальном качестве. В частности, возврат потребителю уплаченной им суммы производится в той же форме, в которой проводилась оплата за товар.

Вводится норма, согласно которой при подтверждении недостатков в товаре и его несоответствия требованиям нормативных документов продавец должен полностью покрыть расходы, связанные с проверкой (тестированием, экспертизой) товаров потребителю или государственным уполномоченным органам по защите прав потребителей, проводившим ее.

Кроме того, законодательно закрепляются права и полномочия Агентства по защите прав потребителей в качестве уполномоченного государственного органа, осуществляющего единую государственную политику и координацию деятельности государственных органов и организаций в области защиты прав потребителей и регулирования рекламного рынка.

В законе также уточняются полномочия и права негосударственных общественных объединений в области защиты прав потребителей.

Документ содержит положения о производителе, правилах торговли и обслуживания, о полном доведении информации о товаре до потребителей на государственном языке, о случаях проведения экспертизы товара.

Закон также дополнен нормами, направленными на недопущение и пресечение нарушений прав потребителей при дистанционной реализации товаров.

Сенаторы ожидают, что введение закона будет способствовать предупреждению нарушений прав потребителей и повышению ответственности продавца перед потребителем.