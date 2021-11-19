Международный общественный фонд Zamin и ЮНИСЕФ 19 ноября провели международный форум высокого уровня на тему «Обеспечение инклюзии для детей с инвалидностью», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Детского фонда ООН.

Мероприятие посвящено Всемирному дню детей, ежегодно отмечаемому 20 ноября, и 75-летию ЮНИСЕФ. Его работа сосредоточена на таких вопросах, как преодоление проблем, с которыми сталкиваются дети с инвалидностью, и создание более инклюзивной и благоприятной среды для их роста и раскрытия потенциала.

«Права и свободы всех детей должны быть гарантированы в равной степени. Их интересы должны быть в приоритете. Каждый ребенок в мире этого заслуживает. Дети с инвалидностью — полноправные члены общества. Несомненно, очень важно обеспечить им необходимые условия для активной и полноценной жизни», — заявила председатель попечительского совета фонда Zamin, первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева.

«ЮНИСЕФ приветствует ратификацию Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью правительством Узбекистана, а также разработку проекта Национального плана действий по ее реализации, — сказала региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан. — Теперь важно реализовать конвенцию на национальном уровне путем создания прочной законодательной и политической основы, эффективных координационных структур и значимого участия организаций людей с инвалидностью».

Международные эксперты на форуме поделились передовым опытом о том, как создать более сильные и сплоченные сообщества посредством развития доступных, инклюзивных, основанных на правах и соответствующих возрасту общественных услуг, которые поддерживают детей, женщин и мужчин с инвалидностью, помогают предотвратить институционализацию и бороться с насилием и жестоким обращением.

На форуме Зироат Мирзиёева и Афшан Хан объявили о начале общенациональной кампании, направленной на искоренение стигмы и дискриминации в отношении детей с инвалидностью. Они призвали всех — организации людей с инвалидностью, представителей правительства, партнеров из частного сектора и СМИ, лидеров сообществ и влиятельных лиц присоединиться к ЮНИСЕФ и Zamin.

Эта кампания под названием «Барьеры» продлится год и будет направлена на содействие в обеспечении доступа людей с инвалидностью к основным услугам, повышение осведомленности о препятствиях, которые мешают им получить доступ к этим услугам. Кампания также нацелена на изменение отношения чтобы дети с инвалидностью были защищенными, чувствовали себя уважаемыми и полноценными членами сообщества.

В знак поддержки прав детей накануне Всемирного дня ребенка Узбекистан также присоединяется к глобальной кампании ЮНИСЕФ «Сделай мир синим».

19 и 20 ноября более 100 современных и исторических зданий в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Фергане, Кашкадарье, Каракалпакстане и других регионах будут подсвечены синим цветом для каждого ребенка в стране и за ее пределами.