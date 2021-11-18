Самолёт рейса ТК-369D авиакомпании Turkish Airlines вылетел из Ташкента в Стамбул утром в четверг задержкой более чем на сутки.

Рейс был запланирован на 9:00 17 ноября. Регистрация пассажиров началась в 6:00 — за три часа до вылета. Однако в связи с погодными условиями в Ташкенте рейс был задержан на пять часов, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

После простоя в аэропорту экипаж воздушного судна объявил об окончании смены и отмене полёта. Пассажиры вернулись в аэропорт. Билеты были переоформлены на утренний рейс. Часть пассажиров вернулась в город. Тем, кто был вынужден остаться в аэропорту, сотрудники аэровокзала предоставили горячее питание и условия для ожидания, отметили в компании.

Запланированный на 9:00 четверга вылет тоже был отложен почти на два часа. Как уточнили в Uzbekistan Airports, задержка произошла по причине снятия с борта семьи из четырёх человек, которые по неизвестным причинам приняли решение отказаться от полёта. Самолёт вылетел в 10.58.