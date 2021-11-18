В преддверии новогодних праздников TBC Bank предлагает беспрецедентные условия для открытия срочных вкладов в TBC Депозите. В зависимости от выбранного срока вклада в рамках акции доступны следующие процентные ставки:
- депозит на 24 месяца — 27% годовых;
- депозит на 18 месяцев — 26,5% годовых;
Преимущества срочного TBC Депозита:
- вы можете пополнять сумму депозита в любое время без ограничений;
- ежемесячная выплата процентов;
- минимальная сумма для открытия срочного депозита — 100 тысяч сумов.
В случае досрочного закрытия депозита вы гарантированно получите 22% годовых.
Срок действия акции — с 17 по 30 ноября 2021 года.
Если открыть срочный TBC Депозит, пополнять его хоть каждый день на любую сумму, доход будет расти ежемесячно.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальных страницах TBC Bank в соцсетях.
Facebook: fb.com/tbcbankuz
Instagram: @tbcbankuzbekistan
Telegram: t.me/tbc_bank_uzb
Сайт: tbcbank.uz
Телефон службы поддержки 24/7: (+998) 78−777−27−27.
Приложение TBC.UZ можно скачать по ссылкам для Android и iOS.
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