В преддверии новогодних праздников TBC Bank предлагает беспрецедентные условия для открытия срочных вкладов в TBC Депозите. В зависимости от выбранного срока вклада в рамках акции доступны следующие процентные ставки:

депозит на 24 месяца — 27% годовых;

депозит на 18 месяцев — 26,5% годовых;

Преимущества срочного TBC Депозита:

вы можете пополнять сумму депозита в любое время без ограничений;

ежемесячная выплата процентов;

минимальная сумма для открытия срочного депозита — 100 тысяч сумов.

В случае досрочного закрытия депозита вы гарантированно получите 22% годовых.

Срок действия акции — с 17 по 30 ноября 2021 года.

Если открыть срочный TBC Депозит, пополнять его хоть каждый день на любую сумму, доход будет расти ежемесячно.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальных страницах TBC Bank в соцсетях.

Facebook: fb.com/tbcbankuz

Instagram: @tbcbankuzbekistan

Telegram: t.me/tbc_bank_uzb

Сайт: tbcbank.uz

Телефон службы поддержки 24/7: (+998) 78−777−27−27.

Приложение TBC.UZ можно скачать по ссылкам для Android и iOS.

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