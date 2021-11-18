Президент подписал указ о назначении Шерзода Хотамовича Шерматова министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Мининфокома.

Накануне кандидатуру Шерзода Шерматова на пост министра одобрила Законодательная палата Олий Мажлиса.

Шерзод Шерматов (1977 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного технического университета (1998) и Йельского университета США (2000). С июня 2018 года работал министром народного образования. До этого несколько месяцев был заместителем министра инновационного развития.

В 2017—2018 годах уже возглавлял Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций. Ранее, с ноября 2016 года по февраль 2017 года, работал первым заместителем министра.

До этого — с 2014 года — был ректором Университета Инха в Ташкенте. В 2012—2014 годах был заместителем председателя Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (ныне — Мининфоком).

В начале ноября после временного ограничения в Узбекистане доступа к ряду социальных сетей от должностей были освобождены министр по развитию ИТ и коммуникаций Шухрат Садиков, советник премьер-министра по IT Олимжон Умаров и глава государственной инспекции «Узкомназорат» Голибшер Зияев.