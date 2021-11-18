Ташкентское областное управление Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья провело проверки выполнения требований об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер, сообщила пресс-служба СЭС.

В результате 1863 проверок установлено, что 6526 человек не привились от коронавируса, включая 1402 сотрудников предприятий и 5035 работников бюджетных организаций.

За несоблюдение требований о вакцинации от работы временно отстранены 3229 человека, 374 оштрафованы, ещё 5 объектов приостановили работу.

В Службе санэпидблагополучия и общественного здоровья подчеркнули, что вакцинация от коронавируса является «обязательной», а за случаями несоблюдения закона будет установлен жесткий контроль.

В июле в Узбекистане была введена обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан старше 18 лет: сотрудники торговых и сервисных объектов, спортивных школ, культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха, военнослужащие, работники общепита и другие. Решение было принято главным государственным санитарным врачом.

В начале августа президент подписал закон, дающий работодателю право не допускать сотрудника к работе за отказ от профилактической вакцинации.