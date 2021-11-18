23 ноября в гостинице Wyndham Tashkent состоится Первый инклюзивный бизнес-форум, цель которого — продвижение практик инклюзивного трудоустройства людей с инвалидностью в Узбекистане.

Инклюзивность и разнообразие на рабочем месте — это не просто один из мировых трендов, но и важное условие развития социально ориентированного и ответственного бизнеса. К примеру, технологический гигант Google создал специальную программу приёма на работу людей с инвалидностью. Компания признаёт, что для разработки и внедрения инновационных IT-решений для миллиардов пользователей по всему миру ей нужны кадры, представляющие интересы людей, использующих их цифровые продукты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 1 миллиарда человек, или 15% населения, имеют ту или иную форму инвалидности. В 2020 году в Узбекистане было официально зарегистрировано 781,3 тысячи людей с инвалидностью. Но лишь около 2% из них официально трудоустроены.

Причины столь низкого показателя занятости людей с инвалидностью — негативные стереотипы и предрассудки, отсутствие у работодателей веры в их трудовые качества, способности и таланты, а также вездесущая дискриминация по признаку инвалидности на открытом рынке труда.

Как обстоят дела с инклюзией в Узбекистане? Эксперты отмечают, что мировой тренд инклюзивности пока не дошёл до страны. На людей с инвалидностью здесь смотрят в основном как на получателей благотворительности и реабилитационной помощи, а не потенциальных работников государственных организаций и частного сектора.

Чтобы исправить ситуацию, общественное объединение инвалидов Ташкента «Шароит Плюс» совместно с Министерством занятости и трудовых отношений при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане организует Первый инклюзивный бизнес-форум.

Форум в качестве моста между бизнесом и социальным сектором направлен на обеспечение достойной занятости и социальной защиты людей с инвалидностью путём внедрения инклюзивных трудовых практик в сфере бизнеса и предпринимательства.

Мероприятие призвано объединить усилия общественных организаций инвалидов и местного бизнеса для создания равноправных условий и безбарьерной рабочей среды для трудоспособных людей с различными формами инвалидности.

На форуме, который пройдёт в гибридном формате — офлайн и онлайн, представители крупного, среднего и малого бизнеса поделятся опытом успешного инклюзивного трудоустройства.

Участники также получат возможность обсудить проблемы и трудности, с которыми они сталкиваются в процессе найма на работу людей с разными формами инвалидности. Национальные и международные эксперты из Великобритании, России и Казахстана расскажут об опыте инклюзии и поделятся навыками и наработками.

Партнёрами мероприятия являются Go-Web.uz, UIC Group, ННО «Imkon Uzbekistan», Ассоциация инвалидов Узбекистана, Конфедерация работодателей Узбекистана, Адвокатская фирма Centil.

Спикерами станут представители и эксперты отечественных компаний SmartGov Consulting, Asaxiy.uz, CARE CSR, Evos, Click, Standard Poligraf Service, а также международных организаций Business Disability Forum, РООИ «Перспектива» и Training Café.

Форум проходит в рамках пилотного проекта организации «Шароит Плюс» «Обеспечение достойной занятости людей с инвалидностью на открытом рынке труда через специальный рекрутинговый веб-портал ishplus.uz» при грантовой поддержке Совместной программы ООН по улучшению социальной защиты в Узбекистане, которая реализуется ЮНИСЕФ, ПРООН и Международной организацией труда.

Участие бесплатное — желающие могут участвовать онлайн, заранее пройдя регистрацию на сайте : forum.ishplus.uz. Запланирована прямая трансляция мероприятия в YouTube.

Дополнительную информацию можно получить, написав по адресу info@ishplus.uz или по телефону +998−90−818−07−08.