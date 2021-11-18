Около 600 двусторонних соглашений на общую сумму 9 млрд долларов было подписано в рамках второго форума межрегионального сотрудничества Узбекистана и России, который прошел в Москве 17 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

В числе подписанных документов — 141 инвестиционный проект на сумму 7,4 млрд долларов и 455 экспортных контрактов на сумму 1,6 млрд долларов.

Инвестиционные проекты будут сопровождаться совместным проектным офисом, созданным МИВТ Узбекистана и Министерством промышленности и торговли России.

На форуме было также озвучено, что администрации регионов двух стран приступят к проработке 75 новых инвестиционных проектов в перспективных отраслях.

Программа мероприятия включала в себя пленарное заседание, в ходе которого перед участниками в формате видеообращения выступили президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и России Владимир Путин.





С докладами также выступили заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр экономического развития России Максим Решетников, представившие информацию о проделанной работе по налаживанию связей между регионами двух стран и проработке совместных межрегиональных проектов и инициатив.

Мероприятие собрало на своей площадке более 800 участников — члены правительств, руководители регионов, министерств, ведомств, отраслевых объединений, бизнес-ассоциаций, представители крупных компаний и частного сектора двух стран.

Цель проведения форума — создание единого пространства для налаживания и укрепления прямых деловых контактов и взаимодействия регионов Узбекистана и России.

На форуме отмечалось, что в 2021 году состоялось более 50 взаимных визитов, только за последние месяцы руководители всех 14 регионов Узбекистана посетили 42 субъекта России.