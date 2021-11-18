Уголовные дела против бывших руководителей и сотрудников Андижанской и Джизакской нефтебаз переданы в суд, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

25 мая «Газета.uz» писала, что на Андижанской нефтебазе выявлены недостача 5144 литров нефтепродуктов на 33 млн сумов и дебиторская задолженность в размере 24,3 млрд сумов. Кроме того, обнаружены излишние начисления зарплаты и премий сотрудникам. Уволены 10 должностных лиц.

В марте сообщалось, что у Джизакской нефтебазы образовалась дебиторская задолженность в размере свыше 35,4 млрд сумов. Здесь также была выявлена недостача продукции, незаконные выплаты премий и зарплат.

Уголовное дело по Андижанской нефтебазе с обвинительным заключением передано в суд 3 ноября, а по Джизакской нефтебазе — 27 сентября.

Напомним, на видеоселекторном совещании под руководством председателя правления «Узбекнефтегаза» Мехриддина Абдуллаева 11 мая директор Джизакской нефтебазы М. А. Акбутаев и директор Андижанской нефтебазы И. Болтабаев были освобождены от занимаемой должности.