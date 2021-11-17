Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию состоится 19 ноября. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков во время выступления на форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

Для президента эта поездка станет первым двусторонним визитом после его переизбрания на пост главы государства, подчеркнул Сардор Умурзаков.

Отметим, что к визиту приурочена большая программа двусторонних мероприятий, в том числе образовательный форум, форум регионов, а также медиафорум.