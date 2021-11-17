15 ноября на дне рождения школы актуальных профессий Tehnikum прошла премия Tehnikum Bloggers Award'21, где участвовал 61 номинант и боролся за звание «Блогер года».

Голосование прошло при поддержке генерального партнера премии Namuna Development. Cвой выбор сделали более 40 тысяч человек.





Накал эмоций Tehnikum Bloggers Award'21 ощущался на протяжении всего голосования. Две недели аудитория поддерживала своих любимчиков, и процесс подошел к логической кульминации именно на этом вечере. Свои долгожданные статуэтки получили блогеры-победители каждой категории, а также был определен самый популярный блогер страны по версии Tehnikum Bloggers Award'21.





Лучшими были признаны следующие блогеры:

Лучший женский лайфстайл-блог на русском языке — Мадина (@mado_soleil);

Лучший женский лайфстайл-блог на узбекском языке — Мохларойим (@babymohi);

Лучший развлекательный блог на узбекском языке — Тимур (@alixonov__timur);

Лучший food-блог на русском языке — Нафиса (@nfz.food.uzb);

Лучший автоблог на узбекском языке — Шерзод (@choynakningqopqogi);

Лучший мама-блогер на русском языке — Шахзода (@mama.doda);

Лучший fashion-блог на русском языке — Надира (@nadi_uz);

Лучший тиктокер на русском языке — Диёра (@diyorik_azimova);

Лучший тиктокер на узбекском языке — Шейха (@1bonamur);

Лучший инфлюенсер русскоязычной аудитории — Оскар (@oscar_djalilov);

Лучший спорт-блог на русском языке — Арнэла (@activearnela).





Финал премии, в который вышли победители всех категорий и боролись за звание «чемпиона» всех блогеров, прошел прямо на мероприятии. Лучшим блогером вне категорий среди русскоязычной аудитории стала Диера Азимова, а среди узбекоязычной — Тимур Алихонов.

Кроме того, на вечере были разыграны ценные призы. Tehnikum разыграл iPhone 13 Pro среди студентов праздничных потоков по направлениям маркетинга и IT, а также партнеры мероприятия — Joybox, «Шкодиум», TBRG Open — предоставили свои подарки.

Школа Tehnikum — это место, где любой желающий может освоить современную профессию по таким направлениям, как SMM, таргетинг, диджитал-маркетинг, дизайн и прочее. Также в Tehnikum Coding есть возможность обучиться по направлению IT-разработки: Python-разработчик, веб-верстка, разработка сайтов.





В школе уже прошли обучение более 3000 студентов, которые сегодня работают в крупных компаниях Узбекистана, в том числе на руководящих позициях. Студент получает полную поддержку во время обучения и после него, а лучшие выпускники — гарантированное трудоустройство.

Узнать подробнее о старте курсов и получить дополнительную информацию можно у менеджеров школы Tehnikum.

Телефон: (+998) 97−133−35−55.

Адрес: ул. Афросиаб, 2, БЦ Barakat.

Ориентир: станция метро «Космонавты».

Instagram: @tehnikum.school

Telegram: t.me/tehnikum_school

Сайт: tehnikum.school

Tehnikum выражает отдельную благодарность генеральному партнеру Namuna Development.

Телефон: (+998) 78−777−00−77.

Адрес: ул. Лашкарбеги, 1.

Instagram: @namunadevelopment

Telegram: t.me/namunadevelopment

Сайт: namunadevelopment.uz

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