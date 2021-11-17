22 октября в Ташкенте произошло ДТП с участием служебного автомобиля председателя Верховного суда Козимджана Камилова, подтвердил «Газете.uz» официальный представитель Верховного суда Азиз Абидов.

По его словам, авария произошла без участия других автомобилей, самого Козимджана Камилова в машине не было. В результате происшествия пострадал водитель, который в настоящее время проходит лечение, его состояние оценивается как хорошее.

Ожидается, что он вернётся на работу после выздоровления, заявил представитель Верховного суда.

Стоит отметить, что в январе-октябре в Узбекистане зарегистрировано 7681 ДТП, в которых погибли 1964 человека и травмы получили 6886 человек. Эти цифры уже превысили показатели всего 2020 года, когда действовали длительные карантинные ограничения.