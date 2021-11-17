В этом году производство опиума в Афганистане увеличилось на 8% и достигло 6800 тонн. Об этом говорится в новом отчёте Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, сообщила пресс-служба организации.

В управлении предупредили: этот рост означает, что на рынки по всему миру поступит 320 тонн чистого героина.

В отчёте также отмечается, что Афганистан снабжает опиатами 80% всех потребителей в мире. В 2020 году 85% всего опиума было произведено в этой стране. По данным УНП ООН.

Прибыль от производства опиатов составила в 2021 году от 1,8 до 2,7 млрд долларов, а продажа за пределами страны принесла ещё больший доход.

«Новое исследование Управления ООН по наркотикам и преступности было завершено в июле, — сообщила глава УНП ООН Гада Вали. — Сложившаяся в Афганистане ситуация требует срочного вмешательства международного сообщества. Необходимо в рамках поддержки ООН афганского народа добиться устойчивого сокращения незаконного выращивания и производства наркотиков, а также спроса на эту продукцию в мире».

Политическая нестабильность в Афганистане привела к росту цен на опиум, которые почти удвоились по сравнению с майскими показателями.

«Газета.uz» в своем обзоре экономики Афганистана ранее писала, что в 2019 году в опиумной экономике занято до 119 тысяч афганцев, а доход, полученный от внутреннего потребления, производства и экспорта опиатов, оценивался в размере от 1,2 млрд до 2,1 млрд долларов (от 7% до 11% ВВП).