С 17 ноября на автомобильных газонаполнительных компрессорных станция (АГНКС) в регионах Узбекистана вводятся временные ограничения в графике подачи газа, сообщили «Газете.uz» в пресс-службах Министерства энергетики и «Узтрансгаза».

В Минэнерго напомнили, что в последние годы для предотвращения нарушений технологического режима при эксплуатации магистрального и распределительного газопроводов, в осенне-зимний период вводятся временные ограничения на работу газовых заправок в определенное время суток, а именно, в вечернее и ночное время.

Такая мера предусмотрена постановлением Кабинета министров Узбекистана от 12 января 2018 года (ПКМ-22).

В связи с этим в настоящее время вводятся такие ограничения работы АГНКС согласно графикам, утверждаемым областными хокимиятами. Как сообщили «Газете.uz» в компании «Узтрансгаз», в частности, на 68 АГНКС в Джизакской области с 17:00 до 23:00 приостанавливается подача газа. Этот график вступает в силу, когда происходит резкое понижение температуры воздуха.

«Напоминаем еще раз, что целью данной меры является обеспечение стабильности поставок природного газа населению, больницам, школам, дошкольным учреждениям, а также крупным электростанциям, поставка природного газа которым является гарантией вашего электроснабжения», — подчеркнули в Минэнерго.

В министерстве заверили, что ограничительные меры носят временный характер и при возникновении соответствующих условий, АГНКС вернутся к обычному режиму работы.

Узгидромет сообщал о резком ухудшении погоды в Узбекистане со вторника.

Аналогичные временные ограничения на АНГКС вводились и в предыдущие годы.