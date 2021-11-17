Страхование для компании — это не просто обеспечение населения защитой. Это возможность подарить людям спокойствие. Спокойствие в своём выборе, быть там, где хочется, свобода над обязательствами. Строить уверенный бизнес, путешествовать, покупать новую машину, красивый дом и быть свободным от рисков. Ежедневно тысячи людей делают выбор быть свободными и спокойными, приобретая программы страхования Gross.

Gross — это 10 лет успешного бизнеса в Узбекистане. Для Gross это больше, чем круглая дата. Это опыт длиною в десятилетие, который помог компании стать одной из ведущих на рынке и уверенно закрепить свои позиции.

Сегодня на рынке Узбекистана действует 41 страховая компания, а ежегодный темп роста рынка составляет более 20%.





Страховая компания Gross начала свою деятельность в 2011 году и с момента создания показывала непрерывный рост. Уже в первый год работы было открыто 15 филиалов, стартовали первые продажи, база клиентов стала увеличиваться. Сегодня по всему Узбекистану действуют более 80 офисов компании. Это даёт возможность охватить даже отдалённые регионы. Компания предоставляет более 100 видов страховых продуктов по 17 классам отрасли общего страхования, а также по 4 классам отрасли страхования жизни, которое осуществляет дочерняя компания New Life Insurance.

Gross сегодня — это компания, которая имеет чёткую стратегию развития, направленную на повышение качества услуг и цифровизацию страховых продуктов. За 10 лет работы сбор страховых премий увеличился с 2,7 млрд до более 270 млрд сумов в 2021 году. Объём страховых обязательств увеличился с 873 млрд в 2011 году до 350 трлн сумов в 2020 году.

Команда Gross уверенно укрепляет свой бренд из года в год. Достижению таких высоких результатов способствует работа большого коллектива. Компания развивает международную деятельность в области перестрахования.

За этот период компания выстроила эффективный бизнес, выбрала надежных партнеров. Более 3 млн человек поверили в продукты компании благодаря высоким показателям выплат, которые за весь период работы компании составили более 150 млрд сумов. Компания гордится своими клиентами, среди которых крупные банки, локомотивы нефтегазовой отрасли, строительные компании, ведущие мобильные операторы, а также широкие слои населения Узбекистана.

Компания Gross Insurance, являясь социально ответственным бизнесом, регулярно оказывает спонсорскую помощь различным благотворительным организациям, финансирует спортивные мероприятия и проводит грантовые программы для студентов ряда высших учебных заведений.

«Юбилейный год компания отмечает масштабным обновлением и переходом на качественно новый уровень работы. Компания действует в интересах своих партнеров и клиентов, разрабатывая востребованные продукты, совершенствуя сервис и часто превосходя ожидания клиентов. Каждый день компания Gross изучает потребности рынка и новые тренды, многие из которых создаёт сама», — отметил генеральный директор компании Отабек Назаров.

Компания предоставляет простые и понятные решения на основе новых технологий, а также максимально комфортное взаимодействие с компанией: информативный сайт, мобильное приложение, качественный онлайн-сервис, интеграция с популярными финтеками и маркетплейсами. Call-центр Gross работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Это доказывают присвоенное в 2020 «Лучшей страховой компанией Узбекистана в сфере туризма» по данным международного финансового издания Global Banking & Finance Review.





Страховая компания Gross — это инновации, помноженные на многолетний опыт, это надежность, профессионализм и ответственность. Это передовые технологии, продукты и сервисы. Это партнёрство, которое открывает новые возможности.

И это ещё не предел. Впереди новое десятилетие и компания готовит новые возможности для своих клиентов.

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