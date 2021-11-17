17 ноября в 17:10 произошло короткое замыкание на подстанции «Хасково» в Зангиатинском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

В результате «возникли случаи отключения электроэнергии в самом Зангиатинском районе, а также Алмазарском и Шайхантахурском районах Ташкента».

«В настоящее время над устранением этой проблемы работают специальные противоаварийные бригады Ташкентского отделения АО „Региональные электрические сети“. В ближайшее время ожидается завершение ремонтных работ и восстановление электроснабжения», — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня в отдельных районах страны возникли временные перебои в подаче электроэнергии из-за непогоды, сопровождающейся резкими холодами, сильным ветром со снегом, заявили в Минэнерго.

Обрушение части здания на линии электропередачи в Хазараспском районе Хорезмской области. Фото: «Хорезмские региональные электрические сети».

В частности, по данным «Региональных электрических сетей», произошли отключения электричества в ряде районов Хорезмской, Самаркандской, Ташкентской и других областях.

Над устранением проблем с электричеством работают специалисты специальных бригад.

16 ноября на подстанции «Хосилот» в Яшнабадском районе столицы из-за чрезмерной нагрузки произошло возгорание кабеля. Из-за этого ряд массивов несколько часов оставались без электричества.