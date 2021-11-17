В Узбекистане с 15 ноября по 7 декабря проводится первое Национальное исследование по оценке навыков чтения (Early Grade Reading Assessment, EGRA) и математики (Early Grade Math Assessment, EGMA) в начальных классах. Оно осуществляется совместно Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством народного образования. 17 ноября в школе №232 в столице прошла церемония, посвящённая началу исследования.

Посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм, выступая на мероприятии, отметил, что исследования — первая попытка проведения национальной стандартизированной оценки такого масштаба в Узбекистане — являются важным вкладом в реформу образования в стране.

«Предоставление политикам и педагогам достоверных данных об успеваемости учащихся поможет им направить ресурсы так, чтобы более эффективно помочь школьникам», — сказал он.

EGRA и EGMA являются научно обоснованными моделями для оценки базовых навыков грамотности и арифметики учащихся начальных классов общеобразовательных школ.

По данным пресс-службы посольства США, в рамках EGRA и EGMA будут оценены навыки более 11 тысяч учащихся 3-х и 5-х классов 937 государственных школ на узбекском, русском, каракалпакском, казахском, таджикском, кыргызском и туркменском языках, а также на узбекском в качестве второго языка.

«Наша миссия — сделать наших детей успешными, наша цель — видеть их счастливыми. Этот проект является жизненно важным шагом в продвижении нашей миссии по обеспечению более высокого качества образования в начальных классах», — подчеркнул заместитель министра народного образования Узбекистана Рустам Каримжонов.

«Сведения, собранные по результатам оценки, помогут МНО и его партнёрам принимать более эффективные, основанные на фактических данных решения о том, как улучшить навыки чтения и математики учащихся», — говорится в сообщении.

До сегодняшнего дня USAID провело исследования EGRA и EGMA более чем в 40 странах. Полученные данные помогли этим государствам улучшить базовые навыки чтения и математики учащихся, отмечается в сообщении.