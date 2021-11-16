Древние легенды гласили, что в давние времена плодородными долинами Тянь-Шаньских высокогорий правил Золотой дракон. Секрет его могущества хранился в глубоких пещерах, где воды кристально чистого родника сливались воедино с золотоносными россыпями подземных приисков. Это сочетание воды с крупицами золота давало дракону вечную силу и мудрость.

Испокон веков мудрецы, алхимики, ученые и простые обыватели пытались найти источник Золотого дракона. Менялись времена и поколения, но эта тайна оставалась неподвластной человеку.

Наконец, тайна была разгадана и отражена в OCARD.

Вода, хранящая тайны мироздания

OCARD — это необычная по своим свойства премиальная вода, добываемая в особой природной зоне и обогащенная чистым 24-каратным золотом.





Зарождаясь на высоте более 3000 м, далее протекая сквозь тысячелетние геологические образования и оседая глубоко под землей, премиальная вода OCARD аккумулирует в себе все богатство природы. Сбалансированный минеральный состав обеспечивает восхитительный вкус и приятную мягкость воды OCARD.

Хлопья чистого 24-каратного золота 999,9 пробы изготавливаются на одном из старых золотодобывающих предприятий Германии Eytzinger.

Чарующая эстетика

Драгоценный продукт OCARD требует к себе трепетного отношения. Для этого во Франции были разработаны специальные бутылки из высококачественного стекла. Дизайн бутылок вдохновлен древними легендами о Золотом драконе, черпавшем силу из вод родника, который сливался воедино с глубокими золотоносными приисками.

Полезные свойства премиальной воды OCARD сохраняются благодаря стеклянной крышке Vinolok Philos, произведенной в Чехии.





Замысловатая форма бутылки и качество исполнения мелких деталей на ней подчеркивают особый статус OCARD.

Вода OCARD с частицами 24-каратного золота доступна по эксклюзивному предзаказу и распространяется по закрытому списку. С подробными условиями вступления в клуб избранных можно ознакомиться, связавшись с персональным консультантом.

Телефон персонального консультанта: (+998) 71−209−11−00.

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