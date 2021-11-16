Скоро новый год, а подарки уже начались. С 15 по 25 ноября приобретая Huawei Band 6 или Huawei Freebuds 4i, вы получаете ваучер на 50 тысяч сумов от Korzinka. Акция действует во всех филиалах магазинов Elmakon, MEDIAPARK, а также в онлайн-магазинах Olcha.uz, Asaxiy и ZoodMall.





Huawei Band 6 — фитнес-браслет с большим экраном и функцией круглосуточного мониторинга SpO2. Huawei Band 6 является первым фитнес-браслетом компании Huawei с функцией круглосуточного мониторинга уровня насыщения крови кислородом SpO2, которая дополняет обширный набор инструментов мониторинга состояния здоровья: отслеживание пульса, качество сна, уровень стресса и другие параметры.

Высокая эффективность аккумулятора и интеллектуальные алгоритмы энергосбережения помогают фитнес-браслету вести непрерывный мониторинг сердечного ритма и сна, обеспечивая при этом 14 дней автономной работы. Кроме того, Huawei Band 6 поддерживает быструю зарядку с помощью магнитного зарядного устройства. Пятиминутной зарядки хватает на два дня обычного использования умного браслета.





Huawei Freebuds 4i — наушники, которые получили мощную батарею. Они обеспечивают до 10 часов непрерывного воспроизведения и имеют систему активного шумоподавления. Huawei FreeBuds 4i оснащены крупным 10-миллиметровым динамическим драйвером с увеличенной амплитудой, который обеспечивает хорошее воспроизведение басов.

Мощная и гибкая мембрана из полимерного композита PEEK+PU гарантирует высокую чувствительность и широкий динамический диапазон. А благодаря фирменной системе активного шумоподавления HuaweI FreeBuds 4i помогают наслаждаться сбалансированным звучанием в шумных пространствах при любых условиях. Система адаптируется к различным сценариям шума.

Также девайс оснащен системой быстрой зарядки. 10-минутная зарядка помогает наслаждаться наушниками на протяжении четырех часов.

Для получения подарка необходимо с 15 по 25 ноября включительно совершить онлайн- или оффлайн-покупку в сети магазинов Elmakon, MEDIAPARK или совершить заказ через онлайн-магазины Olcha.uz, Asaxiy и ZoodMall. Совершив покупку, участник получает ваучер у магазина — партнера акции.

Количество подарков ограничено.

Организатор вправе не выдавать подарок в случае:

если нарушены условия по применимым срокам;

акция остановлена из-за окончания подарков.

Право на получение подарка не может быть передано иным лицам. Замена подарка на другие не производится. Реальное устройство может отличаться от изображенного на картинке.

Участниками акции могут быть только физические лица — граждане Узбекистана, достигшие 18 лет, что подтверждается предоставлением документа, удостоверяющего личность, и выполнившие условия участия.

Больше информации о продуктах Huawei можно найти на официальном сайте компании.

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