Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов в эфире аудиоподкаста в Telegram в пятницу поделился мыслями о мерах по борьбе с коррупцией в стране.

Коррупция — «одно из самых опасных явлений, сдерживающих развитие Узбекистана», сказал министр. Единственный способ резкого сокращения коррупции — это комплексный подход. Односторонним подходом, например, отягчением наказания — внедрением смертной казни или только усилением религиозного образования проблему не решить, отметил он

Для решения проблемы необходимо вести «агрессивную кадровую политику». Если же какой-то аспект национальной культуры мешает развитию страны, от него необходимо отказаться, подчеркнул Русланбек Давлетов.

«Газета.uz» собрала наиболее важные заявления из выступления министра юстиции.

«С введением смертной казни коррупция сама по себе не исчезнет»

Думать, что внедрив одну идею, мы победим коррупцию — ошибочное мнение. Например, многие говорят, что нужно напрямую ввести смертную казнь. Во-первых, с введением смертной казни коррупция сама по себе не исчезнет.

Ни в одной из стран, занимающих высокие позиции в рейтинге организации Transparency International об уровне коррупции, нет смертной казни.

Все приводят в пример Сингапур как страну, добившуюся наибольшего успеха в борьбе с коррупцией. В Сингапуре за коррупцию существует наказание до 5 лет [лишения свободы]. В самых отягчающих случаях срок могут увеличить максимум до 7 лет. У нас в статье 210 [Уголовного кодекса] есть наказание до 15 лет за получение взятки. 15 лет — это мало в качестве наказания?

Дело не в размере наказания, а в его неотвратимости. Есть хорошие определения: «крупная рыба», «мелкая рыба», одним из главных факторов здесь является неотвратимость наказания.

Во-вторых, ещё одно ошибочное мнение — когда говорят, что нужно повысить зарплаты. Даже если поднять зарплату сотрудников на государственной службе, нечестный работник начнёт получать больше, чем раньше, но продолжит делать привычные дела. То есть параллельно с повышением зарплат нужно анализировать бизнес-процессы в данной сфере.

«Агрессивная кадровая политика»

Прежде всего, нужно найти ответ на вопрос: что приводит к коррупции? Мы долго думали, что можно сделать в нотариальной сфере. Когда все говорили, что она погрязла в коррупции, все были недовольны, мы внедрили 70 новых механизмов. Начиная с системы отчётности, до того, кто является проверяющим, что и как проверяет, какие требования поставлены, создания возможностей для самих нотариусов и улучшения условий работы. Наряду с этим, начали ужесточать с них спрос.

Нужно вести агрессивную кадровую политику. Агрессивная кадровая политика — это значит отрубать голову.

После перевода органов ЗАГС их системы хокимиятов в Агентство государственных услуг [при Минюсте] мы провели аттестацию. Извините, но даже в крупных регионах 50% сотрудников не прошли аттестацию. Мы вытерпели, когда нам говорили, что внезапное сокращение структуры, служащей народу, вдвое может привести к проблемам в системе, перебоям. Мы сказали, что сделаем это, даже если будет трудно.

Отказаться от таких сотрудников, не имеющих компетенций, знаний, очень правильно. Потому что от них больше вреда. Обижают народ, смотрят свысока, не разговаривают, не подходят и не решают проблемы, не принимают. Зачем нужно удерживать таких сотрудников? Пусть лучше место будет вакантным. Это и есть агрессивная кадровая политика.

Такая работа была проведена и в нотариате, и в системе государственных услуг. Два года назад в системе государственных услуг Ташкента мы также уволили 45% сотрудников, не прошедших аттестацию. Даже после этого мы не говорим, что все идеально. Этот процесс продолжается. Через агрессивную кадровую политику мы очистим эту сферу.

«Религиозное образование»

Многие говорят, что [в борьбе с коррупцией] нужно религиозное образование. Говорят, если дадим религиозное образование, научим людей тому, что есть честно или нечестно, будет полезно. Здесь тоже есть ограничения. Есть очень много стран, дающих религиозное образование. С рождения дают религиозное образование, учат, что, согласно исламу, считается харам и халал. Но где результат?

Я не знаю ни одну страну, ни одно общество, которое добилось результата путём углублённого изучения религии, её внедрения в сферу образования. Мы не увидели этого в своих анализах, связанных с коррупцией. То есть это должно быть комплексным.

В деле борьбы с коррупцией мы и привлекали религиозных учёных, и давали социальную рекламу с их высказываниями, и показывали это по телевидению. Это оказывает влияние с определённой точки зрения, в определённое время, на определённую аудиторию. Но это не решает проблему на 100%. Поэтому нельзя взять один конкретный компонент, одно направление и сказать, что это гарантирует победу над коррупцией.

«Культура оказывает влияние на коррупцию»

В обществе Узбекистана есть такие понятия, как поддержка друг друга, родственные связи, землячество. Никто не сможет отрицать этого. Родство, трайбализм оказывает очень большое влияние. Я и раньше говорил, что если у нас есть какие-то качества, мешающие нашему развитию, то от них нужно отказываться.

Мы очень много говорим о свадьбах, но откуда появилась такая помпезность? Общественность ведь тоже говорит об этом.

Раньше не разрешали проводить свадьбу, пока не позовёшь главу колхоза. Сейчас тоже говорят, что нужно позвать людей из хокимията, коллектив, руководство. Всё это — личные отношения.



Недавно в Китае приняли новый закон, который гласит, что среди судей, прокуроров и адвокатов не должно быть каких-либо личных отношений. То есть они должны взаимодействовать в зале суда, на работе. Вне работы личные отношения полностью запрещены. Почему? Потому что такое есть везде… Всё это оказывает влияет. И от этого просто так не избавиться.

Подарки, гостеприимство во время служебных поездок ведут к этому. Сделал шаг вне службы, купил хотя бы мороженое — всё это приводит к отношениям, о которых я говорю.

В чём здесь должна заключаться ответственность? В вопросе ценностей правительство, естественно, должно размышлять, привлекать к этому общество, всё равно надо через институциональный подход комплексно решить этот вопрос.

Борьбу с коррупцией в Узбекистане нужно рассматривать как очень сложный феномен, должны работать крупные исследовательские институты, социологические центры, нужно анализировать действия людей. Всё должно быть научно обоснованным.

Подготовил Абдулло Ёдгоров