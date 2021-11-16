В 2021 году компания CLICK отмечает первый юбилей в новом формате, который станет ежегодной доброй традицией — CLICK Day.

В этот день CLICK будет презентовать новые IT-продукты для рынка Узбекистана, над реализацией которых команда компании работала весь год. Презентация пройдет в онлайн-формате.

Быстро попасть на неё можно по ссылке clickday2021.uz или с помощью кнопки CLICK Day в приложении CLICK Evolution, а также в Telegram-боте.

Презентация пройдет 16 ноября в 20:00 в формате online.

Вас ждут новости CLICK, новые инструменты, продукты и многое другое, что сделает жизнь проще, удобнее, ярче и поможет заботиться о близких и родных людях в пару кликов.

Став участником CLICK Day, вы будете первыми, кто узнает о новинках IT-индустрии на рынке Узбекистана.

Скачать приложение CLICK Evolution можно в Google Play, App Store и AppGallery.

Telegram-бот: t.me/clickuz

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