Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о запуске специального колл-центра по номеру 1295 «в целях дальнейшего развития, решения проблем и устранения недостатков в отечественной медицине».

Медицинские работники могут обратиться в колл-центр с вопросами, мнениями и предложениями, связанными с их деятельностью или с развитием сферы здравоохранения в целом.

Обращения будет рассмотрены и решены ответственными экспертами, закреплёнными за колл-центром.

Часть обращений будет адресована президенту Шавкату Мирзиёеву в ходе планируемого открытого диалога с учёными, врачами, фармацевтами, медицинскими сёстрами и другими работниками системы здравоохранения.

11 ноября министром здравоохранения Узбекистана был назначен Бехзод Мусаев, до этого бывший заместителем премьер-министра по вопросам социального развития.

В конце августа президент проводил открытый диалог с предпринимателями страны. Сообщалось, что в преддверии диалога от предпринимателей поступило более 13,5 тысячи обращений.