Не так давно компания Bizning Uylar презентовала новый коттеджный комплекс, который расположится в Мирабадском районе, и рассказала о преимуществах коттеджей первого типа.

Sizning Shahardagi Hovlingiz — это масштабный коттеджный комплекс закрытого типа, который разместит на своей территории более 250 просторных современных вилл. Территория комплекса будет под круглосуточной охраной и видеонаблюдением, а чистота и порядок будут поддерживаться профессиональной управляющей компанией ProSM.





Kомплекс представлен двумя типами коттеджей. В зависимости от квадратуры дома и участка это 135 кв. м или 194 кв. м жилой площади.

Просторные дома площадью 135 кв. м подойдут для большой семьи, в которой несколько детей. Такие коттеджи рассчитаны на пять жилых комнат — родительская спальня с гардеробной, гостевая спальня, две детские комнаты и просторная гостиная.

Первые этажи коттеджей имеют панорамное остекление, что визуально делает гостиную и кухню еще более светлыми и просторными. Дополнительным преимуществом является наличие нескольких санузлов и небольшого балкона на втором этаже.





Площадь двора в первом типе коттеджей составляет 97 кв. м, на которых владелец сможет разместить небольшую летнюю кухню, тапчан или бассейн. Также предусмотрен въезд для автомобиля.

На данный момент девелопер предлагает приобрести современные коттеджи в пяти минутах от центра Ташкента по выгодной цене от 5,5 млн сумов за кв. м и в рассрочку.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: hovlingiz.uz

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