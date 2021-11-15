В Ташкенте 15 ноября начинается фестиваль «Месяц молодёжи» под девизом «Ташкент любит молодёжь». Мероприятия продлятся до конца декабря, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе столичной администрации.

Основной целью фестиваля является «пробуждение у молодёжи чувства приобщённости к реформам, реализуемым в нашей стране, выявление инициативных и талантливых молодых людей, создание возможности для проявления ими своего таланта, повышение интереса к науке, творчеству, культуре и искусству, спорту среди молодёжи, содействие студентам, выпускникам и неорганизованной молодёжи в поиске достойного места в обществе», говорится в сообщении.

В рамках «Месяца молодёжи» будут проведены крупные проекты по шести направлениям:

«Молодёжный спортивный фестиваль»;

«Фестиваль интеллектуальных проектов»;

«Молодёжный фестиваль культуры и искусства»;

Молодёжные выставки моды и дизайна «Традиционность и современность»;

«Опыт и мастерство»;

«Военно-патриотический фестиваль Ташкента».

В парках, торговых комплексах и жилых массивах города будут организованы концертные программы Poytaxt party.

Кроме того, состоятся районные и городской этапы соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу, шахматам, настольному теннису, street workout и армрестлингу. В спортивных мероприятиях ожидается участие более 25 тысяч молодых людей. 27 ноября в спорткомплексе «Узбекистан» в Юнусабадском районе пройдёт церемония награждения по итогам спортивного фестиваля, а также концертная программа.

В рамках фестиваля интеллектуальных проектов планируется проведение интеллектуальных игр «Заковат» («Что? Где? Когда?»), дебатных состязаний «Мунозара», дебатного чемпионата CUDC. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие 1000 молодых людей.

В ходе молодёжного фестиваля культуры и искусства пройдёт фестиваль Dance project movement, конкурс Univervision и Конкурс весёлых и находчивых во дворце «Туркистон». В рамках этого проекта планируется охват более 15 тысяч молодых людей.

На молодёжных выставках моды и дизайна «Традиционность и современность» будут организованы мастер-классы от модельеров и дизайнеров, показ авторских работ молодых дизайнеров, фестиваль национальных нарядов, выставка произведений ремесленников и молодых художников. К данным проектам планируется привлечь 500 молодых людей.

Мероприятие «Опыт и мастерство» включает в себя проект «Секреты достижения успеха», молодёжный чемпионат по киберспорту, турнир Tashkent Bowling Championship, выставку рационализаторских предложений, технических проектов и разработок InoTechExpo.

В рамках «Военно-патриотического фестиваля» состоится демонстрация военной техники, показательное выступление военнослужащих, военно-патриотическая концертная программа под девизом «Улугимсан Ватаним», визиты в военные части и военные образовательные учреждения Ташкента, фестиваль Job Fest, проект «Доброта без границ» с ярмаркой изделий от воспитанников домов «Мехрибонлик» и специализированных школ-интернатов, а также концертная программа.

Кроме того, пройдут Республиканская научно-практическая конференция «Величественный и молодой Ташкент» и церемония награждения победителей конкурса на стипендию хокима, учреждённого для учеников школ города.

Планируется, что данные проекты охватят более 50 тысяч молодых людей.

В последнюю декаду декабря будет организован молодёжный форум под девизом «Молодёжь нового Узбекистана — объединяйся».

«Реализация вышеназванных проектов и мероприятий поможет привлечь более 200 тысяч молодых людей и организовать их свободное время содержательно и с пользой», — отметили в хокимияте.

Фото: Пресс-служба хокимията Ташкента.

На пресс-конференции 9 ноября хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев анонсировал «множество сюрпризов» в течение фестиваля.

«У нас впереди много сюрпризов. Если скажу сейчас, будет неинтересно. До завершения месяца молодёжи сюрпризов станет больше», — заявил он.

Глава столичной администрации сообщил, что хокимият Ташкента получил право на отправку 56 кандидатов на обучение во французской международной школе кулинарного искусства и гостиничной индустрии Le Cordon Bleu Paris (50 — от хокимията, 6 — от самой школы). 10 из этих стипендий будут разыграны в рамках молодёжного фестиваля.

«Мы полностью оплатим проживание, обучение, перелёт — все расходы возьмёт на себя хокимият Ташкента. 10 из этих стипендий разыграем среди самых активных участников фестиваля… Для примера хочу сказать, что руководитель пекарни Breadly в Ташкенте открыл свою фирму после повышения квалификации в Le Cordon Bleu Paris», — заявил хоким.

Мероприятия первой недели

Мероприятие Время Место Фестиваль интеллектуальных проектов Интеллектуальная игра «Заковат» 15 ноября, 12:00−18:00 Hilton Tashkent City Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 16 ноября, 12:00−18:00

Hilton Tashkent City Интеллектуальная игра Quiz 17 ноября, 10:00−15:00 Дворец творчества молодёжи Дебатный турнир «Мунозара» 18 ноября, 10:00−15:00 Дворец творчества молодёжи Дебатный чемпионат CUDC 20 ноября, 10:00−16:00 Hilton Tashkent City Церемония награждения и концертная программа по итогам фестиваля интеллектуальных проектов 20 ноября, 18:00−20:00 парк Magic City

Организаторы могут внести изменения в график мероприятий.