В Ташкенте 15 ноября начинается фестиваль «Месяц молодёжи» под девизом «Ташкент любит молодёжь». Мероприятия продлятся до конца декабря, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе столичной администрации.
Основной целью фестиваля является «пробуждение у молодёжи чувства приобщённости к реформам, реализуемым в нашей стране, выявление инициативных и талантливых молодых людей, создание возможности для проявления ими своего таланта, повышение интереса к науке, творчеству, культуре и искусству, спорту среди молодёжи, содействие студентам, выпускникам и неорганизованной молодёжи в поиске достойного места в обществе», говорится в сообщении.
В рамках «Месяца молодёжи» будут проведены крупные проекты по шести направлениям:
- «Молодёжный спортивный фестиваль»;
- «Фестиваль интеллектуальных проектов»;
- «Молодёжный фестиваль культуры и искусства»;
- Молодёжные выставки моды и дизайна «Традиционность и современность»;
- «Опыт и мастерство»;
- «Военно-патриотический фестиваль Ташкента».
В парках, торговых комплексах и жилых массивах города будут организованы концертные программы Poytaxt party.
Кроме того, состоятся районные и городской этапы соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу, шахматам, настольному теннису, street workout и армрестлингу. В спортивных мероприятиях ожидается участие более 25 тысяч молодых людей. 27 ноября в спорткомплексе «Узбекистан» в Юнусабадском районе пройдёт церемония награждения по итогам спортивного фестиваля, а также концертная программа.
В рамках фестиваля интеллектуальных проектов планируется проведение интеллектуальных игр «Заковат» («Что? Где? Когда?»), дебатных состязаний «Мунозара», дебатного чемпионата CUDC. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие 1000 молодых людей.
В ходе молодёжного фестиваля культуры и искусства пройдёт фестиваль Dance project movement, конкурс Univervision и Конкурс весёлых и находчивых во дворце «Туркистон». В рамках этого проекта планируется охват более 15 тысяч молодых людей.
На молодёжных выставках моды и дизайна «Традиционность и современность» будут организованы мастер-классы от модельеров и дизайнеров, показ авторских работ молодых дизайнеров, фестиваль национальных нарядов, выставка произведений ремесленников и молодых художников. К данным проектам планируется привлечь 500 молодых людей.
Мероприятие «Опыт и мастерство» включает в себя проект «Секреты достижения успеха», молодёжный чемпионат по киберспорту, турнир Tashkent Bowling Championship, выставку рационализаторских предложений, технических проектов и разработок InoTechExpo.
В рамках «Военно-патриотического фестиваля» состоится демонстрация военной техники, показательное выступление военнослужащих, военно-патриотическая концертная программа под девизом «Улугимсан Ватаним», визиты в военные части и военные образовательные учреждения Ташкента, фестиваль Job Fest, проект «Доброта без границ» с ярмаркой изделий от воспитанников домов «Мехрибонлик» и специализированных школ-интернатов, а также концертная программа.
Кроме того, пройдут Республиканская научно-практическая конференция «Величественный и молодой Ташкент» и церемония награждения победителей конкурса на стипендию хокима, учреждённого для учеников школ города.
Планируется, что данные проекты охватят более 50 тысяч молодых людей.
В последнюю декаду декабря будет организован молодёжный форум под девизом «Молодёжь нового Узбекистана — объединяйся».
«Реализация вышеназванных проектов и мероприятий поможет привлечь более 200 тысяч молодых людей и организовать их свободное время содержательно и с пользой», — отметили в хокимияте.
Фото: Пресс-служба хокимията Ташкента.
На пресс-конференции 9 ноября хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев анонсировал «множество сюрпризов» в течение фестиваля.
«У нас впереди много сюрпризов. Если скажу сейчас, будет неинтересно. До завершения месяца молодёжи сюрпризов станет больше», — заявил он.
Глава столичной администрации сообщил, что хокимият Ташкента получил право на отправку 56 кандидатов на обучение во французской международной школе кулинарного искусства и гостиничной индустрии Le Cordon Bleu Paris (50 — от хокимията, 6 — от самой школы). 10 из этих стипендий будут разыграны в рамках молодёжного фестиваля.
«Мы полностью оплатим проживание, обучение, перелёт — все расходы возьмёт на себя хокимият Ташкента. 10 из этих стипендий разыграем среди самых активных участников фестиваля… Для примера хочу сказать, что руководитель пекарни Breadly в Ташкенте открыл свою фирму после повышения квалификации в Le Cordon Bleu Paris», — заявил хоким.
Мероприятия первой недели
Мероприятие
Время
Место
Фестиваль интеллектуальных проектов
Интеллектуальная игра «Заковат»
15 ноября, 12:00−18:00
Hilton Tashkent City
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
16 ноября, 12:00−18:00
Hilton Tashkent City
Интеллектуальная игра Quiz
17 ноября, 10:00−15:00
Дворец творчества молодёжи
Дебатный турнир «Мунозара»
18 ноября, 10:00−15:00
Дворец творчества молодёжи
Дебатный чемпионат CUDC
20 ноября, 10:00−16:00
Hilton Tashkent City
Церемония награждения и концертная программа по итогам фестиваля интеллектуальных проектов
20 ноября, 18:00−20:00
парк Magic City
Организаторы могут внести изменения в график мероприятий.