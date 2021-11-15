Парк Tashkent City с момента появления стал олицетворением грандиозных, масштабных и новаторский мероприятий в столице. Здесь появился большой музыкальный фонтан, летающий кинотеатр, музей знаменитостей, который по сей день продолжает пополняться новыми героями.

Организаторы привлекают гостей не только интересными локациями и ухоженной территорией, парк Tashkent City умеет удивлять рекордами. Например, прошлой зимой здесь установили их сразу несколько, один из которых — приготовление 300-метровой пиццы. Сейчас на территории парка проходит первая двухнедельная Hilton Auto Expo, где представлены автомобили разных эпох, мировых производителей, с разнообразной развлекательной программой.





С 10 по 31 декабря в парке Tashkent City планируется проведение еще одного грандиозного мероприятия — новогодней продуктовой ярмарки Yangi-Yil Oziq-Ovqat Yarmarkasi, на которой будет представлено более 300 брендов. Представители индустрии смогут познакомить посетителей со своей продукцией, гости — попробовать новинки, купить продукцию по выгодным ценам, а дети — насладиться развлекательной программой.

Территория парка на три недели превратится в выставочный центр мирового уровня. Вдоль центральных аллей будет установлены специально оборудованные торговые будки с мясными деликатесами, морепродуктами, изысканной выпечкой, сладостями, новогодними подарками и многим другим. Все это можно будет купить по ценам от производителей — хорошая экономия в преддверии Нового года.

Каждый день программы будет тематическим: запланированы дни американской, европейской, азиатской, национальной и других кухонь мира. Это прекрасная возможность не только попробовать все самим, но и познакомить детей в веселой атмосфере с едой разных стран.

Кафе и рестораны будут представлены модными фудтраками известных брендов фастуфуда и мобильными павильонами топовых ресторанов. Впервые в парке Tashkent City одновременно можно будет попробовать блюда национальной, азиатской, европейской, американской кухонь, а также качественные кондитерские изделия, выпечку и напитки, известные во всем мире.





Участники выставки получат возможность познакомить более миллиона посетителей со своей продукцией, а также поучаствовать в конкурсе на звание лучшего бренда в категории. Посетители будут выбирать «Лучший Плов», «Лучшую Пиццу», «Лучшие Суши», «Лучший Бургер», «Лучший Десерт», «Лучший Бренд 2021 года» и других номинантов.

По традиции, столь масштабное мероприятие невозможно без развлекательной программы. Здесь будут проводиться шоу шеф-поваров, барменов, концерты звезд эстрады, выступления циркачей и акробатов, будет звучать живая музыка. Поскольку ярмарка будет проводиться в предновогодние дни — для детей подготовлена особая программа, полная магии и волшебства. Приятный бонус для родителей: сразу здесь можно будет приобрести готовые подарки по выгодным ценам.

Подать заявку на участие в Yangi-Yil Oziq-Ovqat Yarmarkasi и узнать подробности можно у организаторов по телефонам: (+998) 95−144−41−41; (+998) 33−343−88−88.

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